Los cinco consejos del emblemático Robert Kiyosaki para lograr la prosperidad

Los cinco consejos del emblemático Robert Kiyosaki para lograr la prosperidad

03.07.2021

economía

finanzas

Kiyosaki es autor y coautor de más de 20 libros. A lo largo de su prolífica carrera, incluso colaboró con Donald Trump. Su principal éxito, titulado Padre rico, padre pobre. Lo que los ricos enseñan a sus hijos acerca del dinero ¡y la clase media no! y publicado en 1997, se convirtió en un superventas, con más de 32 millones de copias vendidas.Si sueñas con ser rico y lograr la independencia financiera, Sputnik te invita a echar un vistazo a algunas de las ideas del magnate. No es el dinero en sí mismo, sino la inteligencia financiera lo que te hace rico, opina Kiyosaki. Lo más importante es saber manejar los activos: para esto, primero deberías invertir en tu propia educación. Aprende algo nuevo cada día: lee libros, investiga en internet y asiste a seminarios y cursos especializados. En su icónico libro, el empresario critica al sistema educativo tradicional por no enseñarnos sobre el dinero "porque mucha gente piensa que es sucio".Kiyosaki también se muestra convencido de que los ganadores nunca tienen miedo al fracaso, pues es parte del éxito. Si evitas el fracaso, también evitas el éxito. "Es el fracaso lo que transforma a los perdedores en ganadores", declara. Si bien en la escuela, tenemos miedo de cometer errores, la vida real no es más que un camino de pruebas y errores, recuerda el magnate.Es muy importante rodearte de personas adecuadas. Tus amigos deberían llevarte hacia arriba y no hacia abajo. "A la edad de 15 años, decidí que buscaría la amistad de quienes estuvieran interesados en convertirse en personas ricas en lugar de empleados leales trabajando para los ricos. (...) Fue una decisión que cambió mi vida", confiesa Kiyosaki en su libro La escuela de negocios.Si bien es necesario soñar en grande, la clave del éxito a largo plazo es tomar pasos de bebé. Sé paciente y, si tienes dudas, tómate un tiempo para ver todas las propuestas, analizar todos los detalles y tomar una decisión fundada. Al mismo tiempo, no pierdas la pasión: diviértete y ama lo que haces. Finalmente, en lugar de ahorrar dinero, deberías invertirlo en activos que lo multipliquen. "Si quieres ser rico, dijo mi padre pobre, ve a la escuela, consigue un buen trabajo y ahorra tu dinero. El único problema es que nunca se hizo rico", declara el empresario en su bestseller. Kiyosaki señala que en vez de decir que "no puedes pagar algo", tienes que preguntarte cómo puedes llegar a pagarlo sin deudas y de manera legal.

