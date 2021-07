https://mundo.sputniknews.com/20210703/los-5-futbolistas-que-dejaron-huella-en-la-historia-de-la-copa-america-1113776415.html

Los 5 futbolistas que dejaron huella en la historia de la Copa América

La Copa América es uno de los torneos internacionales más antiguos y prestigiosos en el mundo. Durante sus más de 100 años de historia, numerosas fueron las... 03.07.2021, Sputnik Mundo

Casi todo el mundo ha oído hablar de Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi. Pero ninguno de estos futbolistas conquistó la Copa América, a pesar de poseer un gran número de trofeos.Sputnik te muestra cinco jugadores legendarios cuyos nombres se hicieron un hueco en la historia de este torneo.1. Isabelino Gradín (Uruguay)Yo te canto, ¡oh jugador maravilloso!, que hoy has puesto el pecho mío como un trémulo tambor. Así lo narraba el poeta peruano Juan Parra del Riego en Polirritmo dinámico a Gradín, jugador de fútbol. Dedicó esta obra al futbolista uruguayo Isabelino Gradín, quien hasta el día de hoy es considerado un héroe nacional. Gradín fue el líder de su selección nacional en la primera Copa América, celebrada en 1916, cuando solo cuatro equipos (Uruguay, Argentina, Brasil y Chile) lucharon por el trofeo. Al marcar tres goles en dos partidos, con tan solo 19 años superó a los demás goleadores y llevó a su país a la victoria.En muchos sentidos, Gradín contribuyó a luchar contra la intolerancia racial en el continente latinoamericano durante la Copa de 1919. En aquel entonces, el futbolista uruguayo se convirtió en un ídolo para los descendientes de esclavos africanos traídos a Brasil por los colonos portugueses. Con su ejemplo demostró que los negros tienen derecho a jugar al fútbol, aunque hasta aquel momento en este país se creía que era un deporte exclusivamente para blancos.2. Sergio Livingstone (Chile)El futbolista chileno Sergio Livingstone participó en seis Copas América, pero nunca ganó un trofeo. A pesar de eso, todavía se le considera el mejor guardameta de Chile de todos los tiempos. Incluso una de las calles de Santiago de Chile lleva su nombre.A los 15 años, Livingstone se incorporó al equipo Unión Española, pero pronto decidió abandonar el fútbol para estudiar Derecho en la Universidad Católica. Poco después tuvo que cambiar sus planes, ya que en 1937 nació el equipo Universidad Católica, del que formó parte para dedicarle casi toda su carrera. Su primera salida de este club en 1943 supuso el traspaso más caro de la época. El Racing argentino pagó 280.000 pesos (24.000 dólares estadounidenses) por el talentoso portero. En la Copa América de 1941, la selección chilena quedó tercero, y Livingstone, a su vez, fue reconocido como el mejor jugador del torneo. Se convirtió en el primer guardameta en obtener este título. 3. Gabriel Batistuta (Argentina)Gabriel Batistuta comenzó su carrera de futbolista en su país natal, pero se ganó el reconocimiento, como muchos de sus compatriotas, en Italia. Batigol, como lo llaman los fans, sigue siendo una leyenda viva de ACF Fiorentina, donde jugó desde 1991 hasta 2000. En el mismo período, ganó por primera vez la Copa América. En los partidos decisivos del campeonato de 1991 contra Brasil y Colombia, Batistuta conquistó con sus goles la victoria para su selección nacional. Dos años más tarde, Argentina volvió a llevarse la Copa América, y de nuevo el protagonista fue Batigol. En el partido final contra México, el delantero argentino metió dos goles en la puerta de México y llevó a su equipo a la victoria. Además, en 1992 Batistuta ayudó a la selección argentina a ganar la primera Copa Rey Fahd, el precursor de la Copa Confederaciones.4. Ronaldo (Brasil)La carrera profesional del delantero brasileño, también conocido como El fenómeno duró 18 años, y se vio amenazada varias veces por lesiones. Pero a pesar de todo, el futbolista iba recuperándose y triunfando. Ronaldo ganó su primera Copa América un año después de su primera operación de rodilla, que tuvo lugar a principios de 1996. Todo el mundo estaba seguro de que no participaría en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Pero no solo logró hacerlo. También ayudó a su equipo a llevarse el bronce. Luego El fenómeno triunfó en la Copa América de 1997, donde fue reconocido como mejor jugador al meter cinco goles, uno de los cuales fue decisivo en el partido de la final contra Bolivia. Dos años después, llevó a la selección brasileña a su segunda victoria en la Copa América de 1999, donde también marcó cinco goles, compartiendo el título del mejor goleador con su compañero de equipo Rivaldo. 5. Víctor Aristizábal (Colombia)Víctor Aristizábal era el líder de la selección nacional cuando esta por primera vez en la historia se convirtió en ganadora de la Copa América. Uno de los hijos del club Atlético Nacional incluso se ganó el derecho a llamarse leyenda entre los hinchas.Debe en gran parte su exitosa carrera a uno de los hombres más poderosos de la historia colombiana, el narcotraficante Pablo Escobar. En los años 80, El Patrón se interesó por el fútbol y comenzó a invertir en el desarrollo de la infraestructura de la ciudad de Medellín, incluida la deportiva. Más tarde Escobar decidió financiar al Atlético Nacional, que en aquel entonces alcanzaba su apogeo.En el 2001 el futbolista colombiano ayudó a su país a alcanzar el éxito en la Copa América. Se convirtió en el héroe de su selección al meter seis goles, incluso un doblete en el partido de los cuartos de final contra Perú. Con tales resultados, Aristizábal fue nombrado mejor goleador y jugador del torneo. Hasta el día de hoy, aquella victoria sigue siendo la única para Colombia en las competiciones a nivel internacional.

