https://mundo.sputniknews.com/20210703/cantante-argentino-valoro-el-heroismo-y-patriotismo-del-pueblo-ruso-1113764225.html

Cantante argentino: "Valoro el heroísmo y patriotismo del pueblo ruso"

Cantante argentino: "Valoro el heroísmo y patriotismo del pueblo ruso"

Conversamos con Fabián Solaro, semifinalista del concurso de canto "Camino a Yalta" en 2021.

2021-07-03T15:00+0000

2021-07-03T15:00+0000

2021-07-03T15:00+0000

destino rusia

concurso

cantante

argentina

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1113764483_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_6583d78d44c6d14fc302340709a0297a.jpg

Cantante argentino: "Valoro el heroísmo y patriotismo del pueblo ruso" Conversamos con Fabián Solaro, semifinalista del concurso de canto "Camino a Yalta" en 2021.

"Llegué a la final pero no estuve entre los primeros puestos. Mi premio fue haber estado allí presente y haber vivido una experiencia maravillosa", repasó el cantante oriundo de la ciudad argentina de Paraná. Unos 300 artistas de diferentes países del mundo participaron este año en el festival de canto que se realiza desde 2019. Los músicos debían interpretar, en su lengua materna, una canción de la época soviética sobre la Gran Guerra Patria. Gracias a una gestión de Svetlana Zajárova, directora de la Casa de Rusia de Paraná, Fabian pudo ingresar y conocer el Teatro Bolshoi de Moscú. "Lo que me pareció magnífico fue la Sala de los Emperadores: una sala roja, toda tapizada, que tiene un sistema acústico impresionante. Me puse a cantar ahí", contó con emoción. Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Karen Todoroff https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

Karen Todoroff https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Karen Todoroff https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107575/79/1075757988_520:165:802:446_100x100_80_0_0_977f0fdedce8d2c3501bd963693fd576.jpg

аудио, concurso, cantante, argentina, rusia