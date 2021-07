https://mundo.sputniknews.com/20210702/una-migrante-venezolana-muere-en-un-intento-por-ingresar-a-chile-por-el-desierto-1113750913.html

Una migrante venezolana muere en un intento por ingresar a Chile por el desierto

SANTIAGO (Sputnik) — Una mujer de nacionalidad venezolana falleció la madrugada de este 2 de julio intentando cruzar desde Bolivia hacia Chile por la frontera...

"Una mujer de 72 años de edad falleció al intentar cruzar a nuestro país por la frontera con Bolivia por un paso no habilitado", informó en conferencia de prensa la directora de salud de Colchane (norte de Chile), Yolanda Flores.Los familiares que viajaron con la mujer y que sí lograron llegar al país les explicaron a las autoridades que el objetivo era conseguir tratamiento médico para ella en Chile, debido a los problemas de arritmias cardiacas y una hernia abdominal que la aquejaba.La mujer, que fue identificada como Margarita Villalobos, se transformó en la novena persona que fallece intentando entrar al país por pasos no habilitados desde inicios de este año.El Gobierno inició en marzo una estrategia de expulsiones masivas de migrantes sin papeles, irregulares o con condenas por delitos graves luego de que se registraran importantes alzas en los ingresos por pasos no habilitados en la frontera con Bolivia.

