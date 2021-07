https://mundo.sputniknews.com/20210702/sin-filtros-noruega-prohibira-a-las-influencers-retocar-sus-fotos-sin-advertencia-1113754178.html

Sin filtros: Noruega prohibirá a las 'influencers' retocar sus fotos sin advertencia

Sin filtros: Noruega prohibirá a las 'influencers' retocar sus fotos sin advertencia

El Ministerio de Asuntos de la Infancia y la Familia de Noruega busca obligar a las celebridades a marcar las imágenes retocadas con filtros o Photoshop. De... 02.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-02T17:59+0000

2021-07-02T17:59+0000

2021-07-02T18:00+0000

estilo de vida

gente

belleza

redes sociales

Los diputados noruegos votaron por una enmienda en la Ley de Marketing de 2009, de acuerdo con la cual, las influencers que comparten fotos retocadas en publicaciones promocionales están obligadas a indicar que las imágenes han sido editadas, agregando una etiqueta especial. Se trata, en particular, de las modificaciones digitales en la piel, en los rasgos faciales y las partes del cuerpo.En caso contrario, podrían enfrentarse a multas o, en algunos casos, hasta penas de cárcel. La enmienda también se extiende a las imágenes publicitarias que aparecen en periódicos, revistas y carteles. Ahora debe ser aprobada por el rey.La influencer Annijor Jorgensen declara en una entrevista con el medio local Verdens Gang que "los filtros deben ser divertidos y provocar la risa o, por ejemplo, permitirte tener una mariposa realista en su cara. Pero no deben crear falsos ideales de belleza".A través de esta enmienda, Noruega sigue los pasos del Reino Unido —que adoptó la medida similar en febrero gracias a la iniciativa de la modelo Sha Pallaris #filterdrop (fuera filtros)— y Francia, que desde 2017 ha obligado a las revistas de moda indicar si sus fotos habían sido retocadas. En junio, la famosa actriz británica Kate Winslet reveló que había prohibido retocar sus arrugas y michelines en la serie Mare of Easttown.En una entrevista con The New York Times, la intérprete confiesa que devolvió en dos ocasiones las imágenes promocionales de la serie. En otra ocasión, el director Craig Zobel propuso eliminar digitalmente la barriguita de Winslet en una escena erótica. "No te atrevas", respondió Winslet.

gente, belleza, redes sociales