Lula, ¿triunfo asegurado? "Las encuestas buscan asustar a la derecha y desmovilizar a la izquierda"

Lula, ¿triunfo asegurado? "Las encuestas buscan asustar a la derecha y desmovilizar a la izquierda"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atraviesa una delicada etapa de su mandato con masivas movilizaciones en las calles y solicitudes en el Congreso para... 02.07.2021, Sputnik Mundo

A su vez, las encuestas revelan que el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva dobla en intención de votos a Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales previstas para octubre de 2022. Sin embargo, algunos analistas consideran que no todo está tan asegurado.Sobre el panorama político y social que vive Brasil, Sputnik conversa con Beto Almeida, periodista y analista político de ese país.—Varios partidos políticos presentaron una "superpetición" de 'impeachment' contra Bolsonaro. ¿Qué futuro podría tener esta solicitud si todas las anteriores han sido desechadas?—La diferencia está en la unificación, porque antes eran iniciativas aisladas, cada uno con un motivo, una mirada y un argumento particular. Ahora todos se unificaron, más o menos 124 organizaciones sociales más partidos políticos, sindicales, y se unificaron en un tema concreto, toda la demanda gira en torno a las irresponsabilidades, las omisiones de Bolsonaro en relación con la gestión de la pandemia, a la vacunación, a las denuncias de irregularidades en la facturación de la compra de vacunas, y a temas muy vinculados a prácticas ilícitas que resultaron en una situación que ha provocado 515.000 muertos hasta ahora.Esa es la novedad de esta petición, pero eso no altera el hecho de que Bolsonaro tiene control de la Cámara de Diputados, donde el impeachment tiene que ser recibido para someterse a votación. —Pero si no cuentan con el apoyo del presidente de la Cámara de Diputados, porque es un aliado de Bolsonaro, ni tienen el apoyo de los partidos de peso dentro del Congreso. ¿Por qué y para qué presentan esta solicitud de 'impeachment'?—Porque no hay otra manera de hacer lucha política. Tú tienes que reivindicar vías dentro de la Constitución, tomar una decisión dentro de ese marco, dentro de la institucionalidad, y esta alternativa es a través del Congreso. Otra alternativa sería si existieran correlaciones de fuerza distintas en las que se pudiera sacar a Bolsonaro por otra vía, como con una revuelta popular, como hipótesis, pero no hay otra manera más que forzar para que la propia situación política dentro de la cámara pueda cambiar, es la esperanza, pero realmente es bastante difícil porque en Brasil la Constitución determina que es el presidente de la Cámara de diputados el que tiene la prerrogativa de aceptar o no la apertura de un proceso, y él puede simplemente, como lo ha hecho hasta el momento, decir que no acepta abrir el proceso. Además, si se llega a abrir el proceso, todavía sería necesario tener dos tercios de los diputados para continuar con un proceso de impeachment. Es bastante complejo.—A su vez, vimos que la ministra de la Corte Suprema, Rosa Weber, pidió a la Fiscalía General abrir una investigación al presidente Bolsonaro y al exdirector de Logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Dias, por supuesto soborno en la compra de vacunas Astrazeneca. ¿Cómo analiza usted esta situación?—Es una actitud un poco formal, pero de todas maneras indica que ella no rechazó la investigación, sino que la transfirió para la Fiscalía, que aquí la llamamos Procuraduría General de la República. Esa Procuraduría está controlada por Bolsonaro. ¿Por qué los parlamentarios pidieron directamente a la Corte Suprema abrir esta investigación? Porque saben que la Procuraduría es bolsonarista, entonces se lo pide a la Corte Suprema y la ministra Rosa Weber lo que hace es mandarlo a la Procuraduría, entonces queda todo en el mismo lugar. Lo que realmente importa es que las manifestaciones crezcan cada vez más, eso sí determinaría un cambio. El sábado, 3 de julio, habrá una gran manifestación y eso sí puede determinar muchas cosas porque el año que viene hay elecciones, es un año electoral y los parlamentarios tienen un instinto de supervivencia, entonces a muchos de ellos no le importan mucho las causas, ni las banderas ni el sufrimiento del pueblo, lo que les importa es su propia supervivencia política en un año electoral, entonces no querrán perder el apoyo de la sociedad defendiendo a un Gobierno que cada día es más impopular. Eso sí podría cambiar incluso el equilibrio dentro de la cámara de diputados.—Sobre esta manifestación del sábado, 3 de julio, sería la tercera convocatoria en poco más de un mes. ¿Por qué, qué tiene tan descontenta a la gente?—Primero, los 515.000 muertos; segundo, la dificultad para vacunarse; tercero, la insuficiencia y el deterioro del sistema hospitalario, después el desempleo masivo, el alto costo de vida, la inflación, los salarios congelados, pero hay, sobre todo, una novedad. Recordemos que la manifestación estaba prevista para el día 24 de julio ¿qué pasó para que adelantaran de manera tan súbita la manifestación? Pasó que florecieron denuncias de corrupción en la compra de vacunas. Esto indica que hay también un interés, no solo desde la izquierda, sino también de la derecha para sacar a Bolsonaro. La derecha se está moviendo porque percibe que el desgaste de Bolsonaro puede significar la imposibilidad de continuar su proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto principal es privatizar todo.—Y hablando de privatización, hace poco la Cámara Baja del Congreso aprobó el texto principal de un proyecto de ley para privatizar Eletrobras. ¿Qué país está dejando Bolsonaro?—Bolsonaro está logrando aplicar toda la agenda neoliberal del Consenso de Washington. Bolsonaro es el continuador de Fernando Collor de Mello, de Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer. Hubo una interrupción durante el Gobierno de Lula y de Dilma que se paró un poco la privatización, se paró bastante, pero Bolsonaro las retomó de manera salvaje. Por ejemplo, este 1 de julio entregó la gran distribuidora de Petrobras, que es altamente lucrativa. Eso no puede dar perjuicios nunca porque Brasil es un país que tiene la cuarta mayor flota de coches del mundo, vender gasolina es bastante lucrativo; y eso fue privatizado. La privatización de Eletrobras también es terrible porque lo que va a pasar es que grupos de capitales extranjeros van a comprar y seguramente no sabrán ni localizar a Brasil en el mapa, y van a ser dueños. Ellos compran para vender electricidad a un precio alto, entonces, una empresa que es muy lucrativa, que es pública, que es muy eficiente, tecnológicamente muy avanzada quedará en manos privadas. Recordemos que Brasil tiene 70% de su matriz energética con electricidad hidráulica, bastante limpia, y eso todo será demolido, lo que significa la demolición de todo lo que construyó el presidente Getulio Vargas, un nacionalista que creó Petrobras y muchas otras cosas, un nacionalista al estilo de Perón que tuvimos acá, que peleó por los derechos laborales y que es muy querido por el pueblo; y todo eso está siendo demolido. ¿Qué dijo Bolsonaro cuando llegó al poder? Que venía para destruir, no para construir nada. —Y, entonces, ¿de qué valdría un posible triunfo de Lula a finales de 2022, como vaticinan las encuestas, si ya va a estar todo el país vendido, desmantelado?—Primero hay que hacer una alerta sobre determinadas encuestas, algunas son bastante acertadas, otras no, y pareciera que estas encuestas están hechas para asustar a la derecha, para que la derecha cambie a su candidato, retire a Bolsonaro y ponga un candidato que pueda derrotar a Lula, entonces inflan un poco el apoyo a Lula para amedrentar a la derecha. También para tranquilizar y desmovilizar a la izquierda diciéndoles que no se preocupen que ya lo tienen todo ganado. Yo no creo que esta gente que hizo lo que hizo para poner a Bolsonaro, que ha puesto a 7.000 militares en el gobierno repentinamente, se retire. Ellos no vinieron por apenas cuatro años, vinieron por un proyecto de más largo plazo y por eso están buscando una persona que sea más representativa del pensamiento de ellos, de esa derecha, porque Bolsonaro ya cumplió su primera fase, ahora querrán darle continuidad a este proyecto con otro candidato, con una persona conservadora, pero con más autoridad. Podría ser también un militar y hay muchos por ahí, pero para que siga ese proyecto de privatización y de subordinación de Brasil a la política exterior estadounidense. Ese es el proyecto: alejar a Brasil de los BRICS, de Rusia, de China y someterla cada vez más a Estados Unidos.

