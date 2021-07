https://mundo.sputniknews.com/20210702/lujo-en-tierra-y-aire-porsche-y-embraer-presentan-un-exclusivo-duo-del-911-turbo-s-y-un-jet--fotos-1113755572.html

Lujo en tierra y aire: Porsche y Embraer presentan un exclusivo dúo del 911 Turbo S y un jet

Lujo en tierra y aire: Porsche y Embraer presentan un exclusivo dúo del 911 Turbo S y un jet | Fotos

El fabricante de autos de lujo alemán Porsche y la compañía aeronáutica brasileña Embraer han presentado un dúo exclusivo de un automóvil deportivo y un jet... 02.07.2021

Los representantes de las marcas señalaron que la serie denominada Duet (dúo en español) se basa en los productos más deportivos y exitosos de dos segmentos. Así, los clientes que elijan la edición especial del jet Embraer Phenom 300E pueden comprar un Porsche 911 Turbo S personalizado.El deportivo y el jet tienen el mismo esquema de pintura de dos tonos hecha a mano en Platinum Silver Metallic de alto brillo y Jet Grey Metallic. En el marco de la cooperación, también se desarrolló un logotipo especial. Está dedicado a la aerodinámica y representa un ala del Phenom 300E estilizada y un spoiler de la versión SportDesign del 911.Otros detalles del diseño del súper exclusivo 911 Turbo S también incluyen referencias a la aviación. Así, en las molduras de los umbrales de las puertas se ve la inscripción "No step" (No pisar, en español) con iluminación roja, similar a la inscripción correspondiente en las alas de un avión.Además, la esfera del cronómetro del auto del paquete Sport Chrono se complementa con una línea de horizonte artificial o indicador de actitud, un instrumento de vuelo que muestra a los pilotos la orientación de la aeronave respecto al horizonte. El juego también incluye una cubierta de coche que dice: "Quitar antes del vuelo".El jet ligero más rápido y el más vendidoAl igual que el 911 Turbo S que genera 650 caballos de fuerza y alcanza la velocidad máxima de 330 km/h, el Phenom 300E también es una aeronave muy potente. La velocidad de crucero de este jet de un solo piloto es de 859 km/h y altitud máxima de vuelo es de 13.716 metros. Es capaz de transportar cinco pasajeros a una distancia máxima de 3.724 kilómetros sin reabastecimiento de combustible.En Embraer afirman que este modelo es más económico de operar y mantener que sus competidores, pero al mismo tiempo guarda un estilo lujoso de la clase business. Es el jet ligero certificado de un solo piloto más rápido y de mayor alcance que actualmente existe en el mundo y el más vendido. En cuanto a la combinación con el 911 Turbo S, los patrones de los asientos del avión de edición especial se asemejan a los de los autos, con cinturón de seguridad al estilo, costuras decorativas azules y cubiertas de fibra de carbono.El número de cola de la aeronave también habla de la inseparabilidad del dúo: N911EJ. El mismo número se ve en la parte inferior del spoiler trasero del Porsche.Los propietarios de los vehículos exclusivos también recibirán un juego de equipaje personalizado y un reloj Porsche Design especial.El primero Duet ya se ha entregado a un cliente anónimo en el estado de Florida, EEUU, reporta The Drive.

