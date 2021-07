https://mundo.sputniknews.com/20210702/los-campos-de-juego-la-decepcion-de-la-copa-america-2021-1113761244.html

Los campos de juego ¿la decepción de la Copa América 2021?

La primera fase de la Copa América 2021 culminó con una decepción inesperada para quienes confiaban en la capacidad de Brasil para albergar el torneo: el estado de los campos de juego. Mientras la organización apura las refacciones del mítico Maracaná de cara a la final, el mal estado de los otros campos despertó críticas de estrellas como Neymar o Lionel Messi.El principal centro de los cuestionamientos es el césped del estadio Nilton Santos, ubicado en Sao Paulo. El escenario, hogar habitual del club Botafogo, fue sede de cinco partidos durante la primera fase, entre ellos dos de la selección brasileña y uno del equipo nacional de Argentina.El primero en lanzar dardos contra el escenario fue Messi. "La cancha no ayudaba mucho", dijo a los medios luego del debut de su selección, que no pasó de un empate a 1 frente a Chile. El mal estado del césped era evidente en algunas zonas clave del terreno como las áreas y el mediocampo.Los brasileños tuvieron una sensación similar tras los partidos que disputaron frente a Perú y Colombia. Luego de la trabajadora victoria de Brasil frente a los colombianos, el entrenador brasileño Tite pidió analizar el juego del locatario "dentro de un contexto" marcado por el estado del terreno del Nilton Santos.El entrenador graficó la situación señalando que, con un terreno de juego así, la pelota se mueve "nerviosa" durante el partido y "la fluidez de las jugadas se ve perjudicada" porque los futbolistas, "en vez de tocar en un tiempo, lo hacen en dos o tres".Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, se había despachado antes con una fuerte crítica a la organización por el estado del Nilton Santos, luego del debut ante Chile."Todos queremos jugar la Copa América y de repente nos encontramos en una cancha que a los 10 minutos del primer tiempo ya no se podía jugar", apuntó.Las quejas de Neymar contra el estadio Nilton SantosNeymar, por su parte, escogió la ironía para dejar claro, en más de una oportunidad, que el Nilton Santos, conocido como Engenhão por el barrio en el que se ubica, no estaba apto para un evento de las características de la Copa América."Conmemorando el gol de ayer en el 'lindo' césped del Engenhão", escribió en su cuenta de Instagram tras el encuentro con Colombia, junto al hashtag #porfavorarrumaocampo (por favor arreglen el campo).No fue la única crítica con humor de la figura de Brasil. Antes del encuentro por cuartos de final frente a Chile, publicó una historia de Instagram con dos fotografías: la de un campo de tierra y la del estadio de Wembley en Londres. "¿Dónde será el próximo juego de la selección?", preguntó a sus seguidores.El zaguero Thiago Silva, otro referente de Brasil, había explicado en conferencia de prensa que contar con buenos terrenos de juego "es primordial" para los equipos porque "con un césped malo, corremos riesgos".Para Silva, un campo en malas condiciones "facilita las cosas para los equipos que no quieren juego. Con un campo malo, no consigues imponer tu ritmo de juego, porque a veces tomas decisiones incorrectas y el césped se interpone".Los intentos de la Conmebol por acallar las críticasLos cuestionamientos parecen haber calado hondo en la organización de la Copa América 2021, que hizo lo posible para desarticular la voluntad de los futbolistas brasileños de modificar la sede del partido por cuartos de final frente a Chile."¡Espectacular! Así luce el Nilton Santos para recibir a Brasil y Chile por los cuartos de final de la Conmebol Copa América", escribió la cuenta oficial de la Copa América en Twitter, junto a una fotografía del campo de juego.La Conmebol no solo defendió el estado del campo de juego sino que rechazó el pedido del local para trasladar el encuentro hacia el Arena Pantanal de Cuiabá, en mejores condiciones.Los organizadores también divulgaron imágenes del césped del Estadio Olímpico de Goiania antes del partido entre Perú y Paraguay por cuartos de final, luego de que ese escenario también fuera cuestionado por su desgaste.También hubo trabajos de recuperación del césped en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, que en cuartos de final fue sede del cruce entre Uruguay y Colombia.Mientras tanto, el césped del estadio Maracaná de Rio de Janeiro sigue siendo reformado de cara a la final de la Copa América 2021, programada para el sábado 10 de julio. El escenario es reservado únicamente para la final del campeonato, por lo que desde el inicio del torneo está siendo sometido a trabajos de renovación.Según informó Conmebol, el 65% del césped del terreno será reemplazado. Se trata de unos 3.800 metros cuadrados ubicados, sobre todo, en la parte norte del campo, generalmente ubicada en la sombra y por tanto más desgastada.

