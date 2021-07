https://mundo.sputniknews.com/20210702/la-cooperacion-internacional-fundamental-para-la-ciberseguridad-1113737375.html

La cooperación internacional, fundamental para la ciberseguridad

La cooperación internacional, fundamental para la ciberseguridad

MOSCÚ (Sputnik) — Los ataques de los hackers no tienen fronteras y la cooperación internacional es clave para luchar contra la ciberdelincuencia, aseguró... 02.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-02T13:44+0000

2021-07-02T13:44+0000

2021-07-02T13:44+0000

internacional

evgueni kaspersky

kaspersky lab

ciberespionaje

ciberataque

eeuu

rusia

ciberseguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106956/66/1069566640_0:406:4500:2937_1920x0_80_0_0_4a1dc8e1e597138b619d757b75cf0795.jpg

Explicó que "los ciberdelincuentes cometen delitos en la red, donde no hay fronteras" mientras que "las unidades de Policía actúan solo en su territorio"."Luchar contra la ciberdelincuencia a través de unidades separadas de ciberpolicías es totalmente ineficaz", reiteró.Cooperación frustradaKaspersky indicó que lleva insistiendo en la necesidad de una cooperación internacional desde 2003 "porque en aquel momento ya estaba claro que la ciberdelincuencia es un problema muy grave".El momento de la colaboración más intensa se situó en los años 2015 y 2016, relató, cuando actuaba una banda internacional de gran resonancia, Carbanak, que estaba dirigida por hackers que hablaban ruso."Se realizó una operación policial conjunta de Rusia, EEUU, algunos países europeos. Fue una investigación de éxito, participamos en ella como expertos en ciberseguridad. Hubo detenciones, y la banda quedó bastante desarticulada", subrayó Kaspersky.Es una muestra de que la cooperación "técnicamente es posible" pero todo fue destruido por la geopolítica, aseveró.En particular, en septiembre de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó que se eliminaran todos los productos de Kaspersky Lab de los ordenadores instalados en las oficinas del Gobierno con el argumento de que podrían ser usados por la inteligencia rusa, acusaciones que la propia empresa rechazó.Según el experto en ciberseguridad, "viendo el panorama actual, no veo ningún fundamento para esperar que algo vaya mejor".Hackers rusosKaspersky aseguró que "los hackers más maliciosos, los más profesionales hablan ruso".Es difícil conocer con seguridad de que país proviene el hacker, prosiguió, sin embargo, "a veces quedan líneas de código, diferentes erratas, y así podemos entender qué idioma hablan".A la vez, indicó que hay que hacer una diferencia entre los ciberdelincuentes y los hackers dedicados al ciberespionaje que trabajan para los Estados.En cuanto a la ciberdelincuencia, "se divide en la cotidiana y la altamente profesional"."Los hackers ordinarios son profesionales pero de un nivel no muy alto, no muy avanzados técnicamente. Entre ellos hay chinos, españoles, portugueses, turcos, rusos. Es decir, están todos los idiomas, en particular, un inglés chapurreado. Pero generalmente los ciberdelincuentes ordinarios hablan chino y la variante latinoamericana del español", explicó.Mientras, los ciberdelincuentes más profesionales, "casi todos hablan ruso"."En las bandas internacionales creadas por los hackers rusos se ocupan de toda la parte técnica y los otros miembros tienen otras funciones", afirmó.Precisó que "no estoy hablando solo de los ciudadanos de Rusia, me refiero a los rusoparlantes, aunque los ciudadanos rusos constituyen la mayoría allí".Kaspersky atribuyó el predominio de los rusoparlantes en la ciberdelincuencia al alto nivel de formación de los informáticos en Rusia."Los ciberdelincuentes más maliciosos terminaron las mismas universidades que los informáticos profesionales que trabajan en el lado luminoso", subrayó Kaspersky. Hackers angloparlantes Mientras, "hackers angloparlantes casi no quedan"."Había bandas criminales en EEUU, luego en otros países pero las exterminaron casi totalmente", realzó.Según Kaspersky, este fenómeno "tiene una explicación muy fácil".El experto precisó que "la mayoría de las víctimas de los hackers rusoparlantes están en Norteamérica, es decir, en EEUU, además de Canadá, Europa, en menor medida que en los países asiáticos porque allí tienen problemas con el idioma".Sin embargo, "si hablamos del ciberespionaje, los angloparlantes ocupan el primer puesto".

https://mundo.sputniknews.com/20210702/embajada-rusa-en-washington-rechaza-acusacion-sobre-ciberataques-a-eeuu-y-otros-paises-1113729457.html

https://mundo.sputniknews.com/20210625/ciberpandemia-en-espana-que-factores-propician-40000-ciberataques-diarios-1113499290.html

https://mundo.sputniknews.com/20210624/rusia-detecto-mas-de-12000-ciberataques-a-su-infraestructura-en-2020-1113498227.html

https://mundo.sputniknews.com/20210628/rusia-alerta-que-occidente-erosiona-los-mecanismos-de-cooperacion-en-ciberseguridad-1113592692.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

evgueni kaspersky, kaspersky lab, ciberespionaje, ciberataque, eeuu, rusia, ciberseguridad