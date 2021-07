https://mundo.sputniknews.com/20210702/l-gante-wos-y-trueno-los-raperos-destacados-por-la-vicepresidenta-argentina-1113752372.html

L-Gante, Wos y Trueno: los raperos destacados por la vicepresidenta argentina

L-Gante, Wos y Trueno: los raperos destacados por la vicepresidenta argentina

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, puso como ejemplo a tres estrellas de la música urbana por haber dado sus primeros pasos en la música con... 02.07.2021

Es uno de los nuevos exponentes del trap en Argentina, aunque él se define estrictamente como un "cumbiero". Tiene 21 años, nació en la localidad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, y, si bien su documento dice que se llama Elian Ángel Valenzuela, es reconocido por su nombre artístico, L-Gante.Quienes todavía no lo conocían tuvieron un acercamiento inesperado gracias a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que lo mencionó durante un acto público como un caso de éxito del programa Conectar Igualdad, a través del que el Estado argentino entregó netbooks a estudiantes.Fernández participó de un acto organizado por el Municipio de Lomas de Zamora para entregar computadoras del plan Conectar Igualdad, implementado por primera vez en 2010, cuando la actual vicepresidenta todavía ocupaba la Presidencia de Argentina.Durante el acto, Fernández quiso ejemplificar el efecto positivo que las netbooks entregadas por el Gobierno argentino tienen en los adolescentes con la historia de L-Gante, a quien definió como "un rapero" llamado "Elegant"."Les recomiendo que los escuchen porque dice que con la Conectar Igualdad que recibió en 2014 y un microfonito de 1000 pesos hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube ¡en el mundo!", remarcó.En efecto, en más de una entrevista, el cantante ha recordado que sus primeras grabaciones tuvieron como soporte una de las computadoras entregadas por el Gobierno argentino. "Yo me grababa con la netbook del Gobierno y el micrófono de la webcam. Nunca había ido a un estudio", contó en una entrevista para el medio Filo News.Si bien remarca que su género madre es la cumbia argentina, L-Gante se considera un cultor del RKT, un género musical que crece en Argentina y que combina el tradicional ritmo del reggaetón como elementos de la "cumbia villera", dominante entre los sectores populares del Río de la Plata desde comienzos del siglo XXI."Viene a ser un reggaetón argentino puro de acá", explica el artista, que diferencia al género del reggaetón tradicional porque porque su base rítmica "golpea un tiempo más hacia atrás". Según L-Gante, los extranjeros más acostumbrados al reggaetón centroamericano se sorprenden al escuchar RKT porque "sienten que está a destiempo" pero acaban por aceptarlo.En efecto, su primer éxito, titulado justamente L-Gante RKT, fue lanzado en octubre de 2020 en plataformas de streaming como Spotify y Youtube, donde su videoclip superó las 189 millones de reproducciones.En marzo de 2021 lanzó otro éxito: Villarrap, una colaboración con el productor musical argentino Bizarrap.La alusión de la vicepresidenta a L-Gante también despertó críticas desde sectores opositores, que consideran el estilo y las letras de las canciones del artista impropias del gusto de una jerarca del gobierno.Las redes hicieron tendencia un comentario del periodista Eduardo Feinmann, que cuestionó la lírica de L-Gante y que la vicepresidenta sugiriera escucharlo.Wos y Trueno, otros raperos mencionados por Cristina FernándezL-Gante no fue el único solista de música urbana mencionado por la vicepresidenta. En la misma intervención, Fernández aportó otros dos nombres que pisan fuerte en la música urbana argentina.Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, nació en el barrio porteño de La Boca, también se hizo conocido en La Batalla de Gallos de Red Bull, un certamen internacional de freestyle y se hizo muy popular a los 14 años en el programa radial El Quinto Escalón. Su último éxito fue Mamichula donde cantó con su novia Nicki Nicole.Con 19 años, acumula seis millones de seguidores, y también dijo que grabó su primera canción en una computadora entregada en el programa del Gobierno.Wos es Valentín Oliva, un joven de 23 años que, dedicado decididamente al hip hop, también brilla en escenarios e internet, donde acumula seis millones de seguidores de Instagram.Hijo de padres artistas, Wos se hizo conocido en El Quinto Escalón, un encuentro de batallas de freestyle rap que se realizaba los domingos en el Parque Rivadavia, en el tradicional barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, del cual resultó campeón nacional en 2016. Un año más tarde, ganó la Batalla de Gallos de Red Bull, realizada en el Luna Park.En 2018 lanzó su primer sencillo, ‘Púrpura’, pero el más conocido éxito es 'Canguro'. Inclusive el futbolista Lionel Messi subió una historia de Instagram escuchando la canción.Los tres vienen de sectores populares y tratan temas sociales en sus canciones como la desigualdad, las drogas, el sexo y la marginalidad.Wos, en 'Canguro', canta: ¨No para de toser, trabajando doce horas, cobra dos monedas al mes para mantener cuatro personas¨.Sin embargo, las menciones de la vicepresidenta desataron polémica por las letras y videos de las canciones, en los que se ve a L-Gante "perreando", tomando alcohol y exhibiendo armas.Victoria Donda, directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dijo que sus videos incluyen "referencias sexualizantes de los cuerpos femeninos", pero justificó la mención de la vicepresidenta, al decir que la tarea del músico tiene que ver "por un lado, con entretener, y, por el otro, con contar una realidad en donde la violencia y el machismo son parte del paisaje", sostuvo.Para Donda, lo que dijo Fernández "no tiene que ver tanto con el contenido de sus letras, sino con la posibilidad del ascenso social en el mundo de la música en plataformas digitales, propias del siglo XXI, a través de una política estatal que se focalizó en brindar igualdad de oportunidades para el desarrollo de las y los jóvenes”.

