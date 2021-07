https://mundo.sputniknews.com/20210702/freebritney-como-entender-la-relacion-de-britney-spears-con-su-padre-1113759490.html

#FreeBritney: cómo entender la relación de Britney Spears con su padre

#FreeBritney: cómo entender la relación de Britney Spears con su padre

Un psicólogo explicó el vínculo entre la estrella del pop y Jamie Spears, quien tiene su tutela personal y financiera desde hace 13 años pese a los reclamos de Britney por recuperar su autonomía.

Britney Spears perdió la batalla legal con su padre, quien continuará como su tutor. Jamie Spears no solo tiene el control sobre su patrimonio —estimado en 60 millones de dólares— sino también sobre sus decisiones personales, como el deseo de tener otro hijo. Durante el juicio en Los Ángeles, la cantante de 39 años declaró "no soy feliz", "no puedo dormir", "me sentí drogada", "solo quiero que me devuelvan mi vida''. Y aseguró: "han pasado 13 años y ya es suficiente", "tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo que no me deja tener un bebé, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo saque". Sobre el tema, conversamos con el psicólogo español David Vallejo, especializado en familias y adolescencia y divulgador en redes sociales, a través de su canal de Youtube PsicothinG, quien habló sobre la vida de la estrella pop, cómo se explica la relación disfuncional con su padre, y el surgimiento de la campaña #FreeBritney impulsada por sus fanáticos. Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

