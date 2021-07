https://mundo.sputniknews.com/20210702/expresidentes-conservadores-latinoamericanos-salen-en-defensa-del-boliviano-mesa-1113761157.html

Expresidentes conservadores latinoamericanos salen en defensa del boliviano Mesa

Expresidentes conservadores latinoamericanos salen en defensa del boliviano Mesa

LA PAZ (Sputnik) — Una docena de expresidentes conservadores latinoamericanos salieron en defensa del boliviano Carlos Mesa (2003-2005), pidiendo que cese lo... 02.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-02T21:01+0000

2021-07-02T21:01+0000

2021-07-02T21:01+0000

jeanine áñez

carlos mesa

américa latina

bolivia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105203/92/1052039261_0:298:3020:1997_1920x0_80_0_0_904b6002f43d8b75231daa28ef861339.jpg

La declaración fue agradecida de inmediato por Mesa, quien volvió a denunciar vía Twitter "la persecución política y el hostigamiento del gobierno contra la oposición democrática"."Necesitamos todo el apoyo internacional ante el objetivo del MAS (el gobernante Movimiento Al Socialismo) de llevar a Bolivia al destino de Nicaragua o Venezuela", añadió Mesa.Los exgobernantes de la derecha regional se pronunciaron varios días después de que Mesa se negara a declarar ante los fiscales que investigan el golpe de Estado de 2019, en un proceso en el cual la expresidenta transitoria Jeanine Áñez es la principal acusada y está en detención preventiva.Mesa dijo a los fiscales que no respondía a sus preguntas para no incriminarse, según su propio testimonio a la prensa, tras lo cual los investigadores sugirieron que el expresidente podría ser convocado nuevamente, ya no como testigo sino como acusado del golpe.Entre los firmantes de la declaración de apoyo a Mesa están Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Nicolás Barletta (Panamá), Ernesto Pérez (Panamá), Rafael Calderón (México) y Jamil Mahuad (Ecuador).También suscribieron el documento Horacio Cartes (Paraguay), Raúl Cubas (Paraguay), Federico Franco (Paraguay), Luis Gonzalez Macchi (Paraguay), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Jorge Quiroga (Bolivia).Mesa fue derrotado sucesivamente en 2019 y 2020 por los candidatos presidenciales del MAS, Evo Morales y Arce.

https://mundo.sputniknews.com/20210701/exjefe-de-diputados-de-bolivia-respalda-juicio-a-anez-por-golpe-de-2019-1113720017.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jeanine áñez, carlos mesa, bolivia