En medio de la pandemia, libro colombiano reconoce la belleza en las adversidades

En medio de la pandemia, libro colombiano reconoce la belleza en las adversidades

La pandemia, que se ha cobrado más de 3,9 millones de vidas en el mundo, 106.544 de ellas en Colombia, es el punto de partida del libro de ficción 'Sin miedo a la sangre', escrito por la médica cirujana colombiana Adriana Gómez Uribe.

Aunque la idea de su libro se gestó desde 2018, cuando pensó en una historia de amor entre la protagonista, la también médica Clara Inés Sierra, y su colega brasileño Ricardo Ferreira, ambos también extraídos de su imaginario, fue la pandemia la que le confirió a la trama un escenario esencialmente real, pese a lo perturbador que puede llegar a ser."He sentido que estar dentro de lo sentimientos más profundos del ser humano a raíz de la pandemia, como el duelo, la despedida, el desapego, los sueños truncados, tiene un terreno muy fértil para la creación literaria", dijo a Sputnik Adriana, una bogotana de 44 años, casada y madre de un niño y a la que la pandemia, más que miedo, le despertó un sentimiento de arrojo para lanzarse al mundo de los letras.Ejercicio creativoSu decisión fue tal que incluso renunció a uno de los dos hospitales en los que trabajaba para escribir Sin miedo a la sangre, un ejercicio creativo en el que se volcó durante las noches y los fines de semana, y que le sirvió como catarsis de lo que en el día le corresponde vivir en los consultorios médicos.En la historia, Clara Inés revela su visión del mundo a Ricardo a través de once cartas escritas con honestidad, agudeza y sensibilidad."Detrás de las líneas, siendo solo testigos de las cartas de Clara y de la historia de amor que se va tejiendo delicadamente entre las misivas de ida y vuelta, se descubren historias de la vida del personal de salud en medio del COVID-19, de las soledades impuestas y voluntarias, y de los retos de vivir en la sociedad contemporánea", dice uno de los apartes del texto de promoción del libro, publicado por la editorial independiente Taller de Rocca.Fuente de reflexionesSegún Adriana, aunque en un comienzo la idea era otra, la pandemia permitió darle un giro a la orientación del libro, "porque llevó a la reflexión lo que significa la posibilidad de morir, la inminencia de la muerte, la sensación de partida de un ser querido, y eso hizo que las reflexiones sobre la vida sean cada ve más hondas".Destaca que en su historia intenta mostrar que "nadie tiene la última palabra y que al final resulta apasionante vivir en medio del caos y darle la bienvenida a la sorpresa".Adriana, quien en la actualidad coordina el servicio de Cirugía Torácica en la Clínica de Marly, en Bogotá, ha debido atender durante la pandemia a pacientes con COVID-19, pero también a otros con cáncer y diferentes enfermedades, todo lo cual, junto con su experiencia médica de años, nutren la historia.En el proceso, dice, debió buscar asesoría editorial, ya que aunque la literatura siempre la ha acompañado, no tenía formación en escritura."Necesitaba una orientación en línea, porque por mi trabajo no puedo inscribirme en una escuela formal. Y en esa búsqueda apareció el anuncio de Sonia Ramón, una asesora literaria colombiana, así que la contacté, le envié lo que tenía escrito y fue maravilloso porque ella se enamoró del libro y lo impulsó", cuenta.Hoy en día Sin miedo a la sangre se encuentra en las principales librerías de Colombia y cuya versión digital saldrá en los próximos días en plataformas como Apple Books, Amazon, Bookmate y Google Scribb.Más que intentar que el lector le pierda el miedo a la pandemia, con su libro Adriana aspira trasmitir un mensaje de esperanza frente a las adversidades, para lo cual se vale de una historia de amor ficticia cuyas raíces surgen de la cruda realidad de los quirófanos colombianos.

