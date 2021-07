https://mundo.sputniknews.com/20210702/el-vicecanciller-ruso-pide-no-subestimar-las-oportunidades-de-negocios-entre-rusia-y-brasil-1113747326.html

El vicecanciller ruso pide no "subestimar" las oportunidades de negocios entre Rusia y Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Riabkov pidió no "subestimar" las oportunidades de negocio que hay tanto en... 02.07.2021, Sputnik Mundo

Durante su participación en el seminario organizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) de Brasil, Riabkov pidió a los empresarios y emprendedores rusos mirar a este país "como un área de oportunidades y como un lugar donde las oportunidades para hacer negocios no pueden subestimarse", y a su vez invitó a la parte brasileña a "no infravalorar las oportunidades en Rusia".El representante del Gobierno ruso señaló que las relaciones con Brasil son "excelentes", pero subrayó que hay margen para crecer, porque en su opinión el intercambio económico y comercial alcanzó un grado de madurez que puede llevar a la idea errónea de que no hay mucho más que hacer.A modo de ejemplo, citó un posible acuerdo de libre comercio entre la región Euroasiática y el Mercosur, algo que asumió como complejo pero que no debe descartarse: "Tenemos que ser ambiciosos", pidió.Antes, la secretaria de Negociaciones Bilaterales en Asia, Pacífico y Rusia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Márcia Donner Abreu, también subrayó que los dos países consolidaron "varias avenidas" de cooperación pero que se pueden ampliar."Podemos hacer más y Brasil ya ha identificado las oportunidades para expandir nuestro comercio bilateral", afirmó.Entre los sectores, citó algunos clásicos, como el de la carne, frutas, café, cacahuetes o zumos, pero también otros que no lo son tanto, como el de la maquinaria agrícola sofisticada, donde hay espacio para crecer.

