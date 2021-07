https://mundo.sputniknews.com/20210702/el-partido-de-fujimori-la-auditoria-de-la-oea-al-balotaje-en-peru-no-busca-forzar-los-resultados-1113753732.html

El partido de Fujimori: la auditoría de la OEA al balotaje en Perú no busca forzar los resultados

El partido de Fujimori: la auditoría de la OEA al balotaje en Perú no busca forzar los resultados

LIMA (Sputnik) — El partido Fuerza Popular (fujimorista, derecha), que compite por la presidencia de Perú, aseguró que el pedido para que la Organización de... 02.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-02T17:57+0000

2021-07-02T17:57+0000

2021-07-02T17:57+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

keiko fujimori

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113629083_0:256:2971:1927_1920x0_80_0_0_ce204488fd9aafe03feca7afcabc6051.jpg

"[Con el pedido] no queremos forzar a que Keiko Fujimori sea la ganadora de las elecciones ni mucho menos, queremos que se analice de manera prolija un número acotado de actas que nosotros consideramos que son nulas y que se deben anular. Nada más", dijo el economista y vocero fujimorista, Daniel Córdova, a la radio local RPP.El 6 de junio se celebró la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda).El 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales finalizó el conteo oficial dando el primer lugar a Castillo por un margen de 0,25%.Actualmente el Jurado Nacional de Elecciones, ente máximo en la materia, está resolviendo los últimos pedidos de nulidad de actas presentados por Fuerza Popular para, luego de esa tarea, proclamar un nuevo mandatario para el periodo 2021-2026.Daniel Córdova y una comitiva de otros tres militantes y aliados de Fuerza Popular viajaron el 30 de junio a Washington con el fin de reunirse con el secretario de la OEA, Luis Almagro, y expresarle su necesidad de que el organismo realice una auditoría pues, alegan, se ha cometido fraude en las elecciones, aunque no cuentan con pruebas de ello.La comitiva no logró reunirse con Almagro, aunque Córdova aseguró que la OEA ha "tomado nota de su inquietud".

https://mundo.sputniknews.com/20210702/el-fujimorismo-en-peru-y-el-golpe-de-estado-lento-contra-su-rival-pedro-castillo-1113727933.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones generales en perú (2021), perú, keiko fujimori