El neonazismo soñó con devorar a la cuna de la democracia y perdió

El neonazismo soñó con devorar a la cuna de la democracia y perdió

La policía griega ha detenido a Christos Pappas, uno de los líderes del partido neonazi Amanecer Dorado. El político de ultraderecha fue condenado a más de 13... 02.07.2021, Sputnik Mundo

internacional

amanecer dorado

neonazismo

grecia

Christos Pappas fue detenido el 1 de julio por las fuerzas de seguridad griegas en el centro de Atenas. En el momento de la detención, el líder neonazi se encontraba en un piso que había estado bajo vigilancia desde hacía una semana. Pappas, de 60 años, es el número dos de la organización radical. Un tribunal griego lo declaró culpable de los cargos de dirigir una organización criminal, asesinato, agresión y posesión ilegal de armas, igual que a otros 67 miembros del grupo ultraderechista.El número uno de la organización, Nikos Michaloliakos, también tendrá que pasar 13 años en la cárcel. Otro miembro de Amanecer Dorado, Ioannis Lagos, que ostentó el cargo de eurodiputado, fue extraditado de Bruselas a Grecia en abril de 2021. El grupo existió desde enero de 1985 y funcionó activamente en la escena política griega, pero finalmente las autoridades decidieron poner fin a la organización ultraderechista. Pero ¿por qué ahora y qué papel jugó el grupo en la vida política de Grecia?El ascenso y caída de Amanecer DoradoLa época más activa en la historia de este partido neonazi fue la década de 2010. Durante esos años la popularidad del grupo empezó a crecer. El catalizador para su ascenso fue la crisis financiera que golpeó a Grecia en 2009. Tras cobrar suficiente prominencia, en 2012 Amanecer Dorada se allanó el camino al Parlamento griego, el Consejo de los Helenos. Aquel año obtuvo 18 escaños en la legislatura con el 7% de los votos.El partido también participó en las elecciones al Parlamento europeo de 2014 y 2019. Contó con su propia representación en el organismo con dos eurodiputados. En Grecia, mientras tanto, logró convertirse en la tercera fuerza política más importante al obtener el 7% de los votos en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2015.Sin embargo, el partido radical vio caer rápidamente su popularidad por una razón muy sólida. Su imagen fue manchada por un proceso judicial: en 2013 los militantes de Amanecer Dorado asesinaron al rapero antifascista Pavlos Fyssas. Además, la organización tenía un historial de ataques contra antifascistas, partidarios de la izquierda e inmigrantes.En las parlamentarias de 2019 el partido recibió solo un 3% de los votos y perdió sus escaños en el Consejo de los Helenos. En octubre de 2020 un tribunal dictaminó que Amanecer Dorado era una organización criminal. El juicio contra los líderes de ese partido a menudo es descrito como el mayor proceso antinazi desde los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial. Desde el fallo del tribunal, el apoyo a la organización cayó hasta el 1,5%, según un sondeo.La cierta popularidad que tenía el partido se debió a los problemas que enfrentó Grecia en la última década —como la inmigración y fracaso de su economía—, y estos todavía no están resueltos. Justo por esta razón el grupo se había convertido en la tercera fuerza política del país europeo.Amanecer Dorado habla de la raza helénica, propone sellar las fronteras e instalar minas antipersonas, guardias y vallas eléctricas, y también tiene ideas irredentistas hasta tal punto de llamar a hacerse con territorios de los países vecinos.Muchos de sus partidarios le dieron la espalda cuando los tribunales sacaron a la luz la verdad sobre sus crímenes.El nazismo griego con raícesLas ideas del fascismo, nazismo y otras ideologías de ultraderecha han sido, hasta cierto grado, populares en diferentes etapas de la historia de Grecia. El pensamiento sobre la superioridad de su pueblo se vio motivado por el prolongado conflicto con su vecino, Turquía, país con el que Atenas tiene un largo historial de desacuerdos.Grecia fue uno de los países europeos que sufrió las atrocidades del régimen nazi del Tercer Reich. Sin embargo, los griegos inventaron su propia versión de una ideología de ultraderecha. Algunas personas que compartían esta ideología incluso llegaron a gobernar el Estado helénico. Amanecer Dorado es un partido que abiertamente expresa su apoyo a estos grupos.En particular, los integrantes del partido admiran al exprimer ministro griego Ioannis Metaxás, quien en 1936 estableció una dictadura de carácter nacionalista y conservadora. Algunos expertos incluso señalan que su régimen tenía elementos fascistas. Irónicamente su gobierno acabó en 1941 con la invasión de la Alemania nazi.Los miembros de Amanecer Dorado también expresan su admiración por la Dictadura de los coroneles que estuvo al mando de Grecia desde 1967 hasta 1974. Este régimen de extrema derecha se caracterizó por cometer numerosas violaciones de los derechos de los ciudadanos, torturar a opositores políticos y otros crímenes. Ese régimen cayó con la invasión turca de Chipre, que fue un daño enorme a su imagen.Pero los simpatizantes de la dictadura no desaparecieron. Precisamente fueron ellos quienes fundaron Amanecer Dorado. No obstante, el apoyo a este partido nunca ha sido universal porque varias generaciones de griegos recuerdan el rumbo que tomó el país cuando los ultraderechistas lo gobernaron.

grecia

