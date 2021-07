https://mundo.sputniknews.com/20210702/el-fujimorismo-en-peru-y-el-golpe-de-estado-lento-contra-su-rival-pedro-castillo-1113727933.html

El fujimorismo en Perú y el "golpe de Estado lento" contra su rival Pedro Castillo

El fujimorismo en Perú y el "golpe de Estado lento" contra su rival Pedro Castillo

LIMA (Sputnik) — La proclamación de un nuevo presidente en Perú viene sufriendo demoras por los reclamos de Fuerza Popular (derecha) ante el Jurado Nacional de... 02.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-02T00:17+0000

2021-07-02T00:17+0000

2021-07-02T00:17+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1113727907_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a226546f449748003d882ac3993050b1.jpg

El 6 de junio se enfrentaron en segunda vuelta Fuerza Popular, con su candidata Keiko Fujimori, y Perú Libre, con su candidato Pedro Castillo. El 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo oficial dando el primer lugar a Castillo por un margen de 0,25%.Sin embargo, el partido fujimorista ha denunciado un fraude, aunque sin presentar ninguna prueba; además ha hecho ante el JNE pedidos de nulidad de actas en mesas donde ganó Castillo, argumentando una serie de irregularidades, principalmente la supuesta suplantación de votantes y miembros de mesa en favor del candidato izquierdista.¿Elecciones nulas?Estas acusaciones y reclamos, que retrasan la proclamación de un nuevo jefe de Estado, han hecho que sectores de la ciudadanía definan como un "golpe de Estado lento" contra Castillo el que las elecciones se anulen si es que llega 28 de julio —fecha de toma de mando— y no exista un presidente proclamado.José Tello Alfaro es abogado miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. En conversación con Sputnik descarta categóricamente esta eventual nulidad de los comicios.De hecho, la LOE especifica, en su artículo 365, las dos únicas causales que podrían motivar la nulidad de un proceso: cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos tercios del número de votos válidos; o si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que, en conjunto, representen el tercio de la votación nacional válida.Ante la dilación obstinada del proceso de parte de Fuerza Popular, en Perú se especula también con la posibilidad de que se suceda un vacío legal si es que el JNE no logra proclamar un nuevo presidente a tiempo. Sin embargo, Tello descarta ese escenario."El JNE va a proclamar un presidente. No hay una figura distinta y no entremos en el juego y la especulación de que no va a haber presidente (para el 28 de julio), eso no ha ocurrido nunca y no va a ocurrir porque no existe causal", afirma el abogado.Presidente en problemasHasta la fecha, de todos los pedidos de nulidad de actas de parte de Fuerza Popular, el JNE no ha admitido ninguno, descartando implícitamente las teorías sobre un supuesto fraude, por lo que se especula alternativamente que "el golpe de Estado lento" contra Castillo esté previsto para cuando él asuma la presidencia, considerando que para el fujimorismo la suerte está prácticamente echada.Tello Alfaro ensaya lo que podría haber detrás de esta manera alternativa de perpetrar ese supuesto "golpe lento".Al parecer, frente a la completa inconsistencia de las acusaciones de fraude y la imposibilidad de que Castillo sea proclamado mandatario, la estrategia fujimorista apuntaría a boicotear al nuevo Gobierno, prolongando la inestabilidad política de un país que en los últimos cincco años ha tenido cuatro presidentes en el poder.

LEON DAVID LLANO ARROYO "Fuerza Popular está perdiendo, pero literalmente lo que está haciendo es empañar el proceso con el objetivo de deslegitimar a Castillo y que este llegue desgastado a la presidencia de la República. Lo que están buscando es amansar a Castillo (...) diciéndole que va a asumir la presidencia, pero la va a tener difícil para cualquier cosa radical que quiera hacer", considera el experto. 1

alberto.r Perú necesita la unidad de la izquierda, o la derecha se fortalecerá 0

2

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Llerena Caballero

Sergio Llerena Caballero

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Llerena Caballero

elecciones generales en perú (2021), perú