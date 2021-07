https://mundo.sputniknews.com/20210702/eeuu-bombardea-siria-mientras-la-onu-pide-a-rusia-traer-paz-al-pais-1113751944.html

EEUU bombardea Siria, mientras la ONU pide a Rusia traer paz al país

EEUU bombardea Siria, mientras la ONU pide a Rusia traer paz al país

La ONU solicitó a Rusia que siga contribuyendo al proceso de repatriación de los sirios. El Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, abordó el... 02.07.2021, Sputnik Mundo

EEUU bombardea Siria, mientras la ONU pide a Rusia traer paz al país

Durante su reunión con Lavrov, Filippo Grandi comunicó que casi seis millones de refugiados sirios se encuentran en varios países de Oriente Medio y apuntó que si las condiciones de vida en Siria mejoran, las personas regresarán al país de manera voluntaria. Por un lado, la ONU exhibe su deseo de contribuir a ayudar a millones de personas afectadas por el conflicto armado que vive Siria desde 2011. Pero, por otro lado, ni Filippo Grandi, ni ningún otro representante de la ONU se atreve, al menos, a plantear la pregunta sobre por qué Siria sigue siendo un país inseguro, es decir, qué es lo que impide mejorar las condiciones de vida en la República Árabe.Y es que esta semana, la aviación norteamericana causó un niño muerto, entre otras víctimas mortales, en bombardeos contra varias viviendas en el este del país. El comentario del Pentágono fue el siguiente: "Las Fuerzas Armadas de EEUU lanzaron ataques aéreos de precisión contra objetivos en la frontera entre Siria e Irak que utilizan los grupos armados apoyados por Irán". Es decir, estamos asistiendo otra vez a los "famosos daños colaterales" de EEUU, unos daños que en este último caso fueron confirmados por la agencia EFE, que señala que los bombardeos, además de causar daños materiales, "acabaron con la vida de siete personas, entre ellas un menor".Guerra intestina en Europa, ¿y quieren echarle la culpa a RusiaLa Unión Europea [UE] se retuerce espasmódica y colapsa. Los de siempre bloquearon una cumbre UE-Rusia, mientras que una nueva legislación de Hungría levanta la ira de algunos países miembro que sugirieron la salida de ese país del bloque comunitario. Pero no todo está perdido: firmaron la 'tregua de la salchicha' con el Reino Unido.Una idea civilizada de Merkel fue arrastrada hasta el fango por los países bálticos y los países bajos. Antes de pensar que una cumbre UE-Rusia serviría de bálsamo para el actual bajo estado de situación de las relaciones entre Moscú y Bruselas, acabó despeñado. Todo, porque piensan que un cónclave de este tipo significaría una victoria para Putin, en lugar de pensar como Merkel y algunos otros líderes, que si el presidente de EEUU, Joe Biden, se reunió con Vladímir Putin, por qué Europa no puede hacer lo mismo.De todos los argumentos a favor de una cumbre UE-Rusia, tal vez el más lapidario debe ser el del presidente de la República Checa, Milos Zeman. En declaraciones a la cadena CNN Prima NEWS, soltó: "La gente debería comunicar; para mí, esto es un axioma; si no comunican, se puede sospechar que tienen un complejo de inferioridad y por eso tienen miedo de los contactos con la otra parte. [El presidente de EEUU, Joe] Biden no temía los contactos con Putin". ¿Por qué deberían temerlo los representantes de la UE?". En esta auténtica guerra intestina, hay medios occidentales que han lanzado la idea de que Rusia es la responsable de esta fractura a la Unión Europea."Aquí no se trata de quién creó la fractura. La fractura era una cosa que ya estaba en la cuestión que simplemente hay dos posiciones muy encontradas al interno de los miembros de la UE. Por un lado, los miembros que creen que tiene que haber una política exterior europea independiente de EEUU, que se preocupe desde una perspectiva realista por resolver el interés europeo, y aquellos que se pliegan al interés de Washington y sus intereses en relación con Rusia", dice al respecto el Dr. en Geopolítica Rolando Dromundo.Más reyertasMientras, en plena víspera de la cumbre, y ya adentrados en ella, varios líderes se le echaron al cuello al primer ministro de Hungría, Víctor Orban, por la reciente aprobación de una ley que prohíbe los contenidos LGBTI en las escuelas de su país. Su par neerlandés, Mark Rutte, lanzó: "Orban no tiene vergüenza. Tenemos que doblegarlo". Fue de lo más suave que le dijeron. Orban acusó de tergiversación: invitó al resto de líderes europeos a leer el texto antes de hablar. "Siempre es mejor leer primero y reaccionar después. Es el orden correcto". Y zanjó: "Defiendo los derechos de los homosexuales pero esta ley no va de eso. Va de los derechos de los niños y los padres".Pero los coletazos siguieron y esta semana declaró tajante: "No podemos aceptar que otros países miembros de la UE nos digan cómo debemos educar a los niños húngaros. Esto no es correcto. Algunos han interpretado mal la dinámica de la UE. No podemos aceptar que ningún país de la UE nos diga que tenemos que poner de rodillas a uno de los países de Visegrado. Hay que poner fin a esta dictadura"Pero no todo está perdido para la UE. Por lo menos de momento. Y es que Bruselas y Londres han firmado la llamada "tregua" de las salchichas. Se trata del "período de gracia" para la libre circulación de productos cárnicos congelados con destino a Irlanda del Norte ha sido extendido durante otros tres meses –del 30 de junio al 30 de septiembre– con la esperanza de poder resolver finalmente el litigio que explotó en la antesala de la reciente cumbre del G7.Crimea, "la puerta marítima del sur de Rusia", se abre a exportaciones de NicaraguaEl plazo de tiempo necesario para la llegada a Rusia de exportaciones marítimas procedentes de Nicaragua se reducirá a la mitad. Ese será uno de los resultados del viaje a Managua de una delegación de alto nivel de la península rusa de Crimea, según supo en exclusiva Sputnik.La delegación, encabezada por el vicepresidente del Consejo de Ministros de la república de Crimea, Georgui Muradov, visitó el país centroamericano entre los días 29 de junio y 2 de julio, donde se rubricó un acuerdo económico-comercial, según dijo a Sputnik Georgui Muradov, quien selló el documento por la parte rusa, al tiempo que por la parte nicaragüense puso su firma Francisco López, ministro delegado para la Producción y el Comercio."Es un acuerdo marco, pero muy importante, que establece los mecanismos para seguir desarrollando nuestra cooperación económico-comercial. Particularmente, prevé la creación de un grupo de trabajo crimeo-nicaragüense que trabajará en formato de comisión mixta. Se reunirá anualmente para abordar temas de cooperación bilateral y establecer programas y planes de actuación", manifestó Muradov.Según el también asesor presidencial para Crimea, lo que se pretende es aumentar las importaciones de los productos nicaragüenses que ya están llegando al mercado ruso –pero en volúmenes insuficientes–, entre ellos "café, cacao, mariscos, maní, frutas tropicales". Para alcanzar el gigante euroasiático, hacen una travesía marítima de más de un mes. Un lapso de tiempo que se puede reducir drásticamente."En términos geográficos, Crimea es el punto más cercano para el suministro de productos nicaragüenses a Rusia, tanto para el consumo local, como también para su distribución en todo el país. Tenemos operativos 7 puertos en la península que están conectados con el resto de Rusia con carreteras, así como con un ferrocarril. Por esta razón, posicionamos a Crimea como la puerta marítima del sur de Rusia. Obviamente, para Nicaragua es la ruta marítima más corta hacia Rusia, ya que sólo son necesarios 17 días para suministrar productos desde ese país a Crimea", apuntó.Bolsonaro acorralado entre masivas protestas y solicitudes de impeachment en el CongresoDiversos partidos políticos de Brasil han presentado una "súperpetición" de impeachment contra el presidente Jair Bolsonaro. Se ha llamado súperpetición porque la solicitan siete partidos con representación en el Congreso, cientos de movimientos sociales e incluso antiguos aliados del presidente Bolsonaro. ¿Qué recorrido podrá tener esta solicitud?Para el periodista y analista brasileño, Beto Almeida, la fuerza que tiene esta llamada súperpetición de impeachment es haber logrado la unificación de actores políticos en una misma demanda."Antes eran iniciativas aisladas, cada cual, con un motivo, una mirada, un argumento diferente. Ahora todos se unificaron, más o menos 124 organizaciones sociales más partidos políticos, sindicales, se unificaron en un tema concreto. Toda la demanda gira en torno a las irresponsabilidades, las omisiones de Bolsonaro en relación con la gestión de la pandemia, a la vacunación, a las denuncias de irregularidades en la facturación de la compra de vacunas, temas muy vinculados a prácticas ilícitas que han provocado 515.000 muertos hasta ahora", explica Almeida.Para este sábado 3 de julio está convocada una nueva movilización en las calles contra Bolsonaro, se trata de la tercera convocatoria en poco más de un mes. Según detalla Almeida, son muchas las razones que tiene el pueblo brasileño para manifestarse contra el Gobierno."Primero, por los 515.000 muertos, segundo, por la dificultad para vacunarse, tercero, por la insuficiencia y el deterioro del sistema hospitalario, después por el desempleo masivo, el alto costo de vida, la inflación, los salarios congelados", apunta. Por su parte, Bolsonaro asegura que las acusaciones en su contra son mentiras y llamó delincuentes a los senadores que investigan los posibles delitos que pudo haber cometido durante la gestión de la pandemia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

alberto.r Siria no conoce la paz porque EEUU quiere petróleo, Europa del Este no quiere a Rusia que seria su salida exitosa por instrucciones de EEUU, hoy Rusia obtien financiamiento del petróleo y gas para fortalecer su tecnología y desarrollos industriales con apoyos de Alemania Francia y China, la Economía ya esta en Este con la economía solidaria y el RCEP mas Rusia 0

hungría

crimea

nicaragua

siria

eeuu

