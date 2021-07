Drones, helicópteros, cámaras... así se vigilan los desplazamientos en España durante el verano

https://mundo.sputniknews.com/20210702/drones-helicopteros-camaras-asi-se-vigilan-los-desplazamientos-en-espana-durante-el-verano--1113742790.html

Las carreteras vuelven a ser testigos de las caravanas que se produjeron antes de la pandemia. Comienza la primera operación salida de los españoles durante... 02.07.2021, Sputnik Mundo

Para viajar estos días por España hay que armarse de paciencia, pues ya se han empezado a ver las primeras carreteras colapsadas. Durante la campaña estival se estima que habrá 91,2 millones de desplazamientos por carretera y unos 4,4 millones se realizarán durante la primera salida de los españoles, que comienza el 2 de julio. Los españoles se ponen al volante para llegar a sus lugares de descanso pero tanto el Ministerio del Interior como la Dirección General de Tráfico (DGT) piden "no bajar la guardia". La DGT vigilará especialmente las salidas en las grandes ciudades y adoptará medidas de regulación y gestión del tráfico tanto en tierra como en aire. Casi 800 radares fijos velarán por la seguridad por tierra junto a 15 furgonetas camufladas y 216 cámaras de control cinturón y móvil. Por aire, unos 39 drones y 12 helicópteros se encargarán de vigilar las carreteras desde las alturas.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto de relieve que "este no es un verano más", sino "muy especial, condicionado por un largo invierno de confinamientos y restricciones". Pero ojo, si decides coger el coche puede que te salga caro, pues el precio de la gasolina no deja de subir en España y ya marca su mayor registro en los últimos siete años con récords históricos.

