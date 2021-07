https://mundo.sputniknews.com/20210702/casi-26000-brasilenos-recibieron-vacunas-contra-el-covid-19-caducadas-1113764707.html

Casi 26.000 brasileños recibieron vacunas contra el COVID-19 caducadas

Casi 26.000 brasileños recibieron vacunas contra el COVID-19 caducadas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Casi 26.000 brasileños fueron vacunados contra el COVID-19 en las últimas semanas con vacunas de AstraZeneca caducadas, según un... 02.07.2021, Sputnik Mundo

Según estas informaciones, hasta el 19 de junio, "un total de 25.945 dosis de ocho lotes de AstraZeneca fueron aplicados fuera del plazo de validez".La mitad de esos lotes se importó del Instituto Serum de la India y la otra mitad llegó a Brasil a través de la Organización Panamericana de Salud (OPAS).Las vacunas de esos lotes fueron distribuidas entre enero y marzo de este año por el Gobierno federal para todos los estados del país antes de que caducaran.En total, todos esos lotes sumaban casi 3,9 millones de dosis, de los cuales cerca de 140.000 no se utilizaron dentro del plazo adecuado; de todas esas, casi 26.000 se aplicaron cuando ya habían caducado.Según las autoridades sanitarias, ser inmunizado con una vacuna caducada no es peligroso para la salud, pero no genera protección en el paciente, por lo que se recomienda volver a vacunarse pasados 28 días.

brasil

