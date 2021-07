https://mundo.sputniknews.com/20210702/britney-spears-pierde-la-batalla-contra-su-padre-por-la-tutela-de-su-patrimonio-de-60-millones-1113730825.html

Britney Spears pierde la batalla contra su padre por la tutela de su patrimonio de $60 millones

Britney Spears pierde la batalla contra su padre por la tutela de su patrimonio de $60 millones

Britney Spears ha sufrido un nuevo traspié en el caso legal que la enfrenta a su padre. El Tribunal Superior de Los Ángeles negó este 30 de mayo la solicitud... 02.07.2021, Sputnik Mundo

El abogado de la actriz, Samuel D. Ingham III, había solicitado en noviembre de 2020 supender a James Spears como custodio de su patrimonio. En la solicitud, se informaba que la estrella del pop de 39 años le tenía miedo a su padre y no pensaba regresar al trabajo mientras este mantuviera la tutela. La artista exigía que un fondo llamado Bessemer Trust se convirtiera en su único responsable.Sin embargo, la jueza Brenda Penny negó la solicitud y consideró que la estrella del pop era "incapaz de administrar sus finanzas y resistir el engaño o la influencia indebida".La decisión llega después del emotivo testimonio que Britney dio el 23 de junio y que acaparó titulares. En su declaración, la princesa del pop afirmó que su padre había aprobado una serie de decisiones prohibitivas hacia su persona, entre las que se incluyen exceso de trabajo sin interrupciones, recibimiento de medicación con litio y prohibición de quitarse un dispositivo anticonceptivo para poder tener más hijos.Tras estas declaraciones, Jamie Spears pidió a los juzgados que investiguen las denuncias realizadas por la artista, además entregó una serie de documentos en los que asegura que no ha tenido poder sobre su hija en los últimos dos años y solicita que se investiguen sus "alegaciones serias sobre trabajos forzados, terapia médica forzada, cuidado médico inadecuado y privación de derechos personales".De acuerdo con Jamie Spears, quien se encuentra a cargo del bienestar físico y mental de la cantante es Jodi Montgomery. Lauriann Wright, la abogada de Montgomery, sostuvo que su cliente "ha sido una defensora incansable de Britney y de su bienestar".Jamie Spears ha sido el tutor legal de la artista y de su patrimonio desde 2008. En 2019, la Corte de Los Ángeles designó a la abogada Jodi Montgomery como tutora temporal sobre los aspectos personales de Britney, luego de que Jamie se apartara por motivos de salud. Actualmente, la tutela está divida en dos partes: la personal es supervisada por Montogomery y la financiera por su padre, quien aún ejerce control junto a un fondo de inversión. No obstante, esta información no coincide con el testimonio de Britney, quien afirmó que él "disfrutaba" ejerciendo control sobre ella y que debería estar en la cárcel. “Quiero recuperar mi vida", "no soy feliz", "no puedo dormir" y "lloro todos los días", es parte de lo que declaró quien fuera la estrella más famosa del mundo.

