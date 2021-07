Así la Organización Trump habría defraudado al Gobierno de EEUU, según una investigación

https://mundo.sputniknews.com/20210702/asi-la-organizacion-trump-habria-defraudado-al-gobierno-de-eeuu-segun-una-investigacion-1113727705.html

La acusación contra la Organización Trump forma parte de una investigación penal más grande centrada en las prácticas empresariales de Donald Trump y llevada a cabo por el fiscal del distrito de Manhattan, el demócrata Cyrus Vance, junto con la fiscal general de Nueva York, la demócrata Leticia James. De acuerdo con las acusaciones con la Organización Trump, el esquema se valdría de la empresa subsidiaria Trump Payroll Corporation (Corporación de Nómina Trump), encargada de manejar los pagos de los empleados de la casa matriz, para llevar a cabo aumentos salariales secretos a los ejecutivos de la Organización Trump.Estos aumentos estarían "fuera de los libros (contables)", sostuvo Carey Dunne, de la fiscalía federal de Manhattan.Ya el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, fue acusado de 15 cargos, entre los que se encuentra conspiración, hurto mayor, fraude fiscal criminal y falsificación de negocios. Weisselberg, quien ya se presentó a una audiencia en donde se declaró inocente, habría dejado de pagar 1,7 millones de dólares en un espacio de 15 años en los que no reportó sus ingresos reales ayudado por maniobras contables ilegales, según la Fiscalía.Respuesta de la Organización TrumpPor su parte, la Organización Trump publicó un comunicado asegurando que su jefe de finanzas estaba siendo usado como "peón en una estrategia de tierra arrasada para intentar dañar al expresidente".Mientras, el expresidente Trump aseguró que es víctima de una "cacería de brujas política de los demócratas de izquierda radical", al tiempo que señaló que este partido está dividiendo al país "como nunca antes".A pesar de que el exmandatario todavía no ha sido acusado, si la investigación logra demostrar que la práctica de esconder los beneficios salariales al fisco estaba más extendida de lo que se cree, tanto la empresa de Trump, como sus directivos, podrían ser demandados por fraude.Además, los fiscales esperan que Weisselberg ofrezca testimonio contra Trump a cambio de facilidades en su proceso judicial, afirmó una persona familiarizada con el caso, citado por The Washington Post.

