200 mujeres influyentes exigen poner fin a la "pandemia de abusos en internet"

Más de dos centenares de políticas, activistas, periodistas y artistas, entre ellas la ex primera ministra de Australia Julia Gillard, la actriz Emma Watson y... 02.07.2021, Sputnik Mundo

En la carta, dirigida a los CEO de Facebook, Google, TikTok y Twitter y presentada en el foro feminista Generación Igualdad de la ONU, califican "la pandemia de abusos en internet contra las mujeres y jóvenes" de "uno de los mayores obstáculos para la igualdad de género". El 38% de las mujeres en general y hasta el 45% de las millennials y las representantes de la generación Z, sufren abuso en línea. Las firmantes de la carta califican internet como "la plaza del pueblo del siglo XXI", aunque para muchas mujeres "estas plazas no son seguras". Si bien es imposible solucionar este problema en un solo día, existen dos soluciones que podrían contribuir a poner fin a la pandemia virtual. Primero, es necesario crear una herramienta que dé a las mujeres "un mayor control" sobre quién puede interactuar con ellas o sobre qué, cuándo y cómo pueden ver en internet. También es necesario que las redes sociales "mejoren sus herramientas para denunciar abusos" para que las usuarias tengan "un soporte adicional cuando sea necesario".Las activistas también prometieron seguir de cerca los pasos hacia un internet más seguro y "responsabilizar a quienes no hagan el progreso".La ex primera ministra australiana Julia Gillard revela en una entrevista con la BBC que "recibía regularmente publicaciones sexistas y feas, incluidas caricaturas pornográficas". Agrega que "le enoja y frustra que las mujeres sigan enfrentando este tipo de abuso".Abbott sugiere que esta podría ser una de las razones por las que las mujeres jóvenes tienen miedo de empezar una carrera política. "Simplemente no creen que puedan soportar este nivel de abusos", declara.La respuesta de los gigantes tecnológicosFacebook, Google, TikTok y Twitter accedieron a unirse a la lucha por la seguridad de las mujeres en internet y anunciaron una serie de medidas. En particular, prometieron modificar los ajustes de las cuentas de tal modo que las usuarias puedan elegir quién puede ver, compartir, comentar o responder a sus publicaciones. También tienen previsto simplificar la navegación y el acceso a las herramientas de seguridad, así como la experiencia de usuario en general. Finalmente, buscan "reducir activamente la cantidad de abusos" que sufren las internautas.Los sistemas para denunciar abusos también serán modificados. En particular, las usuarias podrán rastrear y gestionar sus reportes y obtener ayuda en el proceso de denunciar al abusador.

