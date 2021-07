https://mundo.sputniknews.com/20210701/una-decena-de-civiles-muere-en-un-nuevo-ataque-de-grupos-armados-en-el-noreste-de-la-rd-congo-1113695211.html

El incidente tuvo lugar la noche del 30 de junio en el barrio de Rwangoma, en plena vigencia del toque de queda impuesto en Beni entre las 21:00 y las 5:00 horas por motivos de seguridad.Según algunos testigos, el ataque comenzó hacia las 23:00 (GMT+2) y se prolongó por horas. Algunas víctimas fueron asesinadas dentro de sus casas; otras, obligadas a congregarse en el centro del vecindario donde fueron masacradas por disparos o a golpes de machetes y palos.Varias tiendas fueron incendiadas después de ser saqueadas. Los atacantes también prendieron fuego a una casa.El ataque tuvo lugar tres días después de que dos bombas caseras provocaran cuatro heridos en una iglesia católica y en una tienda de Beni. El perpetrador de la segunda explosión murió en la escena y dos de sus supuestos cómplices fueron detenidos.Después de lo ocurrido, las autoridades ordenaron el cierre de iglesias, escuelas y mercados en Beni, pero dos días después estos locales reabrieron.Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés) son un grupo rebelde de origen ugandés que fue extendiendo sus operaciones a la vecina RDC.Creado en 1995, el grupo intensificó desde 2014 sus ataques a civiles y en 2017 juró lealtad al autoproclamado Estado Islámico (ISIS, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países).En abril de 2019, ISIS reclamó por primera vez un ataque a una instalación militar en el noreste de la RDC, parte de lo que definió como su "provincia de África Central".

