https://mundo.sputniknews.com/20210701/rusia-ayudara-a-tayikistan-si-enfrenta-creciente-amenaza-terrorista-desde-afganistan-1113694842.html

Rusia ayudará a Tayikistán si enfrenta creciente amenaza terrorista desde Afganistán

DUSAMBÉ (Sputnik) — Rusia prestará toda ayuda necesaria a Tayikistán si enfrenta creciente amenaza terrorista desde Afganistán a medida de la retirada de las... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T08:27+0000

2021-07-01T08:27+0000

2021-07-01T08:34+0000

defensa

asia

tayikistán

afganistán

rusia

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103911/24/1039112428_0:0:4880:2745_1920x0_80_0_0_94318f38b520276057ef17f5e34cddc8.jpg

Shamánov, que es miembro de la delegación rusa, señaló que el tema de Afganistán está en la agenda del encuentro.Además, agregó que el comité de Defensa "adopta medidas sistémicas para evaluar la situación (...) se monitorea constantemente".El 1 de mayo, EEUU y la OTAN comenzaron a retirar sus tropas de Afganistán.Desde entonces, EEUU sacó la mitad de sus efectivos y espera completar la mayor parte en julio, mucho antes de la fecha límite del 11 de septiembre, el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Washington, que desencadenaron la llamada Guerra contra el Terrorismo del entonces presidente George W. Bush (2001-2009).La retirada se produce en medio de la incertidumbre y el aumento de la violencia en Afganistán que desde años ya vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento talibán y, desde 2015, el grupo terrorista ISIS (ambos prohibidos en Rusia).En 2020, Washington y representantes del talibán firmaron en Doha el primer acuerdo de paz en más de 18 años de guerra, en el que se prevé la retirada de tropas extranjeras y el inicio de un diálogo entre los afganos tras un intercambio de prisioneros.

Alexander Brooks

