Presidente de México califica a la oposición como grupo "conservador" y "reaccionario"

El jefe del Ejecutivo consideró necesario analizar el surgimiento de esa coalición en las pasadas elecciones legislativas y locales de medio sexenio presidencial, el 6 de junio pasado, grupo de partidos que se oponen a la transformación que él encabeza."Este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para ejercer su derecho para disentir; son adversarios no enemigos y no los trataremos como ellos lo hicieron cuando nosotros estábamos en la oposición; no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer", señaló.El gobernante dijo que, sencillamente, ambos bloques gobernante y opositor defienden y representan proyectos distintos y contrapuestos."En ese bloque se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de información, periodistas e intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la llamada sociedad civil y políticos del antiguo régimen", relató el presidente.Subrayó que el proceso de transformación política en marcha tiene como objetivo acabar con la corrupción y la desigualdad.

