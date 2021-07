https://mundo.sputniknews.com/20210701/presidente-de-colombia-deplora-posible-abuso-sexual-de-14-ninos-en-hogar-infantil-estatal-1113724168.html

Presidente de Colombia deplora posible abuso sexual de 14 niños en hogar infantil estatal

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, deploró el posible abuso sexual de 14 niños en un hogar infantil de Medellín (noroeste) adscrito a un... 01.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

iván duque

abuso sexual

colombia

"No vamos a tolerar ninguna forma de abuso contra los derechos de nuestra niñez. Nuestro deber como sociedad es protegerlos, por eso con las autoridades y el acompañamiento del ICBF, iremos con firmeza y celeridad tras los miserables que vulneran su integridad e inocencia", dijo Duque en Twitter.La denuncia fue conocida el 30 de junio, luego de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que hubo negligencia por parte del hogar infantil Pequeños Exploradores B."Vimos que hubo negligencias, no fue el operador el que activó el Protocolo Fucsia (con el cual se activan las medidas ante casos de violencia y abuso sexual detectados en servicios hospitalarios, jardines infantiles y otros), tuvo que ser la Alcaldía la entidad que activó el protocolo", dijo Quintero, citado por la emisora local RCN Radio.Según las autoridades, el presunto responsable es un auxiliar de nutrición, quien fue apartado de su cargo.Por su parte, la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, calificó de "absurdo y deplorable los ataques y violaciones a la integridad de la niñez" y consideró como "seres humanos repudiables los que atentan contra su inocencia y vulneran sus derechos", por lo que condenó los hechos y pidió a la justicia "que opere de manera célere".El 30 de junio, en un comunicado, el ICBF indicó que tras la denuncia, "los niños y niñas son valorados por el Centro Atención Integral Víctimas Violencia Sexual", y que a partir de la valoración "se iniciarán los respectivos procesos para el restablecimiento de sus derechos, de tal manera que reciban toda la atención médica y psicosocial requerida".Asimismo, indicó que el instituto "hace intervención de apoyo a las familias de estos niños y apoyará irrestrictamente las acciones emprendidas por las autoridades para que se esclarezcan los hechos".El director de la Unidad Administrativa de Buen Comienzo, José Wilmar Sánchez, dijo que el centro infantil fue clausurado de manera temporal y 72 niños y niñas que estaban en este lugar ahora reciben acompañamiento en casa.El ICBF reveló que de enero a mayo pasado se han registrado 52 casos de violencia sexual contra menores de edad que permanecen en custodia del instituto en diferentes regiones del país, de los cuales 12 de ellos son niños y 40 son niñas.Cadena perpetua para violadores de niñosAdemás, el presidente de Colombia, anunció que sancionará el 6 de julio la ley mediante la cual se impondrá cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.Duque subrayó que los abusadores y asesinos de menores "tienen que pagar toda la carga de la justicia por lo que cometieron", por lo que desde su Gobierno, recordó, se ha "insistido tanto en la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños".El pasado 15 de junio, con 67 votos por el "sí" y 14 por el "no", la plenaria del Senado aprobó en último debate la reglamentación de la medida.El acto legislativo permitió modificar la Constitución Política en lo que se refiere a las penas que deben pagar quienes cometan ese tipo de delitos, ya que en Colombia estaba prohibida esa condena.Varios congresistas de la oposición y todos los senadores del partido de izquierda Comunes (antes FARC) se opusieron a la aplicación de esta condena al sostener que ya existen penas lo suficientemente altas para castigar a quienes atenten y abusen de menores.Asimismo, afirman que hay dudas sobre si la cadena perpetua es una medida "conveniente para disuadir a los potenciales infractores de la comisión de tales comportamientos y proteger a los menores de edad".

colombia

