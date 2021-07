https://mundo.sputniknews.com/20210701/ninos-de-tres-anos-podrian-iniciar-el-curso-escolar-al-sureste-de-madrid-en-barracones-sin-aseos-1113702924.html

Niños de 3 años podrían iniciar el curso escolar al sureste de Madrid en barracones sin aseos

Niños de 3 años podrían iniciar el curso escolar al sureste de Madrid en barracones sin aseos

Los problemas de la Comunidad de Madrid en materia educativa tienen acaso su mayor expresión en la ciudad de Rivas-Vaciamadrid, donde a la masificación de los... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T16:26+0000

2021-07-01T16:26+0000

2021-07-01T17:05+0000

sociedad

españa

la comunidad de madrid

alumnos

educación pública

centro educativo

colegios

módulo

construcción

matrícula

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1113349399_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_d2961e3d75f1273a0038f9b3fbcec31f.jpg

"No es respetuoso para nuestros hijos e hijas y dice poco de los responsables de esta situación que un niño o niña tenga que salir de su clase, ponerse el abrigo en pleno otoño o invierno e irse a otro edificio a hacer sus necesidades", se denuncia en el comunicado emitido conjuntamente por la Asociación de Familias (AFA) del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) Dulce Chacón y las familias con menores escolarizados en el CEIP Mercedes Vera. La queja la suscriben varios de los padres de 50 niños de tres años edad con plaza en un colegio que físicamente todavía no existe (el Mercedes Vera) a quienes se impartirá clase en módulos prefabricados, y las familias del centro educativo (el Dulce Chacón) en cuyo recinto se instalarán estos barracones supuestamente infradotados. "El problema no es que hayan decidido poner unos barracones para alojar a niños tan pequeños mientras construyen el cole", explica a Sputnik una madre cuyos hijos asisten al CEIP Dulce Chacón y que se hace eco del sentimiento generalizado. "El problema es que han normalizado poner barracones en lugar de hacer las infraestructuras adecuadas necesarias". "No han empezado ni a desbrozar el terreno", afirma, lamentándose de que estos módulos "han venido para quedarse" también en otros centros. "No tienen intención de construir el instituto, ni el colegio, ni hacer una ampliación al IES Julio Pérez, ni nada. La empresa que hace los barracones estará encantada".Necesidades de antañoEl problema se inscribe en uno más amplio, que es el que sufre la comunidad educativa de Rivas-Vaciamadrid, una ciudad de 97.238 habitantes situada a 19 kilómetros al sureste de la capital española donde la escolarización de sus alumnos de cara al curso 2021-2022 supone muchas dudas e incertidumbres en un contexto en el que la calidad educativa ya está gravemente comprometida. Porque la ciudad viene sufriendo de masificación en sus colegios e institutos desde hace algunos años, un problema que también se reproduce en otras localidades de la región, como Parla o Arganda del Rey. "Esto se veía venir desde hace ya casi ocho años", añade Iván Pérez, miembro de la junta directiva de la AFA Dulce Chacón Rivas, quien en declaraciones a Sputnik explica que el anterior Gobierno regional ya reconoció la necesidad "tanto de un colegio como un instituto" dos años atrás. "El colegio es solo una realidad administrativa, por eso puede tener niños matriculados, pero no es una realidad física".Desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid aseguran a Sputnik estar trabajando "para licitar lo antes posible el CEIP nº 16", que es como aún denomina la Administración autonómica al colegio Mercedes Vera. "Sus alumnos van a estar instalados provisionalmente en el CEIP Dulce Chacón, tal y como se informó a las familias en el momento de la inscripción". "Hay buenas intenciones", reconoce Iván Pérez, si bien resalta que todavía "no hay ningún documento firmado". Se refiere al convenio para el que el Ayuntamiento quiere adelantar el dinero del coste de las obras para encargarse más rápidamente de su licitación. "Pero llevamos ya casi cuatro semanas y está sin firmar". Un retraso de largo recorridoPara paliar esta situación, en noviembre de 2018 el Ayuntamiento de la localidad puso a disposición del Gobierno regional dos parcelas para construir un colegio y un instituto, que obtuvieron su nombre mediante votación abierta a la ciudadanía: el Mercedes Vera y el Margarita Salas. La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid dio finalmente el visto bueno al primero, el CEIP Mercedes Vera, y lo incluyó en su sistema de admisión de alumnos para el curso 2021-2022, concluido en junio. Varias familias lo escogieron como primera opción. Pero el retraso en la aprobación del proyecto y la licitación de las obras ha provocado que la parcela llamada a albergarlo siga siendo todavía un páramo. El colegio no existe y, de resultas, las autoridades regionales competentes ofrecen una solución que no contenta a nadie en Rivas-Vaciamadrid: más barracones. "Es una planificación desastrosa por parte de la Comunidad de Madrid", sostiene Iván Pérez." Los niños no tienen el colegio para el que se han matriculado, y el CEIP Dulce Chacón tendrá que hacer un esfuerzo para asumir esos dos barracones dentro de su recinto". Un esfuerzo que se denuncia en el comunicado:"Habrá más niños con los mismos recursos", resume la madre afectada, también miembro de la AFA Dulce Chacón, quien explica que con una serie de protestas "y la movilización de las familias" en 2019 lograron detener la implantación de una línea más (un aula desde la etapa Infantil). "Pero ahora nos la van a colar con unos barracones que nunca se irán, como ocurre en el IES Julio Pérez, que ya tienen que hacer un Tetris con ellos". Al respecto, en la Consejería de Educación no confirman ni desmienten su retirada. "Cuando esté construido se estudiará la idoneidad de retirar los módulos del CEIP Dulce Chacón", declaran. En la AFA Dulce Chacón reconocen no tener claro qué alumnos serán los afectados, "si los niños de Infantil del Mercedes Vera o los de Primaria del Dulce Chacón". Es una decisión, explica Iván Pérez, que el Consejo Escolar del centro tendrá que asumir. "Si los barracones vienen con baño, irán los del Mercedes Vera. Pero si no lo traen, es imposible", señala, subrayando que la comunidad educativa del CEIP Dulce Chacón "no puede sin más solucionar la papeleta a la Comunidad de Madrid". Un problema de fondoDe unos años para acá, las aulas masificadas son una constante en Rivas-Vaciamadrid, una ciudad llena de niños y jóvenes en edad escolar. Con 36,59 años de media (datos de 2020), con picos de más de 1.000 nacimientos anuales hasta 2018 y con la llegada de nuevas familias, la población ha experimentado un importante crecimiento en pocos años que no va en consonancia con la dotación de infraestructuras educativas. De acuerdo a las cifras aportadas por la Plataforma Emergencia Educativa Rivas, en el curso 2018-2019 ya se observó un exceso de alumnado de más de 800 alumnos, superándose el millar un año después, cuando se contabilizaron más de 138 aulas con más de 25 niños cada una. "Nos vemos abocados a asumir como normal lo que no es normal, situaciones que atentan contra el derecho a la educación: que haya una línea más en los centros, que haya barracones en los patios o que los colegios no se construyan de inicio y puedan empezar de mala manera en algún sitio y ya se verá cuándo se acomete su construcción", lamenta Iván Pérez. Durante la pandemia, los barracones diseminados por casi todos los centros educativos de la localidad han servido para rebajar la ratio de alumnos por aula: hasta 20 en Primaria y hasta 23 en Secundaria y Bachillerato. Pero el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que para el curso 2021-2022 se recuperarán las ratios anteriores (llegaban a 25, 30 y 35, respectivamente). En consecuencia, 50 niños del primer curso de la etapa Infantil (de tres años de edad) podrían ubicarse en dos módulos prefabricados (que oficialmente encarnarán al CEIP Mercedes Vera) en el recinto del CEIP Dulce Chacón. Es decir, un colegio que no existe aterrizará en forma de dos barracones (puede que sin baño) en medio del patio de otro, que encima ya está masificado. Y esto es solo una arista de un problema mayor, porque la masificación de las aulas junto con un sistema de adjudicación de plaza de zona única que no tiene en cuenta la proximidad del domicilio con los centros elegidos, ha derivado en que muchas familias hayan obtenido plaza para sus hijos en barracones plantados en centros muy alejados de sus hogares, casi a 8 km de distancia, en algunos casos.

https://mundo.sputniknews.com/20210303/asi-es-como-se-debilita-la-educacion-publica-el-modelo-madrileno-se-asienta-en-andalucia-1109466195.html

https://mundo.sputniknews.com/20200305/la-educacion-publica-en-espana-en-proceso-de-adelgazamiento-1090685433.html

https://mundo.sputniknews.com/20210408/espana-quiere-ser-finlandia-en-educacion-conseguira-la-ley-celaa-lo-que-otras-no-han-logrado--1110930401.html

la comunidad de madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

sociedad, la comunidad de madrid, alumnos, educación pública, centro educativo, colegios, módulo, construcción, matrícula