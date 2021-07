https://mundo.sputniknews.com/20210701/moscu-califica-de-provocacion-las-maniobras-en-el-mar-negro-de-una-fragata-holandesa-1113714736.html

Moscú califica de provocación las maniobras en el mar Negro de una fragata holandesa

Moscú califica de provocación las maniobras en el mar Negro de una fragata holandesa

MOSCÚ (Sputnik) — Las maniobras de la fragata holandesa Evertsen en el mar Negro fue una provocación premeditada, declaró la portavoz del Ministerio de... 01.07.2021, Sputnik Mundo

"Teniendo en cuenta que el incidente con la fragata Evertsen ocurrió al día siguiente del suceso con el destructor británico Defender, es evidente que los holandeses lo coordinaron con la OTAN y con los socios europeos. Se impone la conclusión de que las maniobras peligrosas del buque holandés también fueron una provocación premeditada", dijo Zajárova en una rueda de prensa.La portavoz aseguró que los aviones de combate rusos no crearon ninguna situación peligrosa para el buque holandés en el mar Negro y que trataban solamente de defender las fronteras."Cabe recordar que pese a las afirmaciones de las autoridades holandesas, los vuelos de los aviones militares rusos se realizaron en estricta conformidad con las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo. Los aviones rusos intervinieron solo después de que la fragata holandesa Evertsen, que estaba navegando el 24 de junio en el mar Negro al sudeste de la costa de Crimea, cambiara de rumbo y se dirigiera a territorio ruso", señaló Zajárova.Para impedir el cruce ilegal de la frontera rusa en el mar Negro —continuó Zajárova— despegaron cazas rusos Su-30 y un bombardero Su-24, que volaron a una distancia segura del buque holandés sin crear ninguna situación peligrosa ni impedir la navegación en la zona.La portavoz subrayó que la OTAN no se cansa de armar provocaciones a lo largo de las fronteras rusas.El Ministerio de Defensa ruso denunció el 23 de junio que el destructor británico HMS Defender se adentró tres kilómetros en las aguas jurisdiccionales de Rusia cerca de Crimea. Un caza Su-24 ruso tuvo que hacer disparos de advertencia con munición real para expulsar al buque intruso.En tanto, el Ministerio de Defensa del Reino Unido declaró que el destructor estaba cumpliendo una travesía pacífica en aguas territoriales de Ucrania de acuerdo con el derecho internacional. Reino Unido no reconoce la incorporación de Crimea a Rusia y sostiene que el Defender atravesaba el mar territorial de Ucrania sin violar las leyes internacionales.Un día después, el 24 de junio, el Ministerio de Defensa de los Países Bajos declaró que los cazas rusos crearon una situación peligrosa para la fragata Evertsen en el mar Negro, al volar muy bajo cerca del buque holandés imitando ataques.

fregata, mar negro, países bajos, rusia