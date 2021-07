https://mundo.sputniknews.com/20210701/mexico-se-prepara-para-el-historico-referendum-sobre-el-juzgamiento-a-expresidentes-1113720438.html

México se prepara para el histórico referéndum sobre el juzgamiento a expresidentes

Comenzó la cuenta regresiva para la instancia del 1 de agosto, cuando la ciudadanía decida si se investigan las decisiones políticas tomadas por expresidentes. Sobre el tema, 'En Órbita' conversó con la politóloga mexicana Luisa Trujillo, investigadora en procesos electorales y participación ciudadana.

2021-07-01T22:00+0000

La consulta fue impulsada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y recogió una iniciativa ciudadana que no llegó a las firmas necesarias para convocarla. El mandatario afirmó que no va a participar de la instancia.La pregunta original era si se debían investigar las decisiones políticas de cinco exjefes de Estado entre 1988 hasta 2018, año en que asumió AMLO, quien ha criticado a sus predecesores. Estos son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, tras una resolución de la Suprema Corte se consultará sobre “decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos”. Sobre esta falta de "claridad", la entrevistada resaltó que falta información sobre quiénes sería los actores políticos y cuáles son los hechos del pasado que hay que esclarecer."El debate que tenemos como país es sobre la finalidad de la consulta. Si se sale a decir 'No' queremos establecer estos hechos del pasado, de todas maneras si hubiera elementos para presentar una denuncia, el Estado debería investigar tal delito", acotó Trujillo.Para que el resultado de la consulta sea vinculante deberá participar más del 40% del padrón electoral. Sin embargo, no excluye posibles acciones judiciales. La politóloga dijo que esta consulta "abre una nueva etapa" de la democracia en el país. "Es un tema relativamente novedoso, aunque mecanismos de participación de democracia directa se dieron en algunos estados, pero no focalizados en grandes mecanismos como un referéndum, sino en temas de presupuesto participativo. Veremos cómo resulta, y el grado de participación ciudadana". En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un análisis sobre la nueva "súper petición" de impeachment contra Jair Bolsonaro. Y además la celebración en China por los 100 años del Partido Comunista local.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

