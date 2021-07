https://mundo.sputniknews.com/20210701/mas-de-160-estudiantes-abandonan-el-hotel-covid-de-mallorca-para-regresar-a-sus-domicilios-1113695611.html

Más de 160 estudiantes abandonan el hotel COVID de Mallorca para regresar a sus domicilios

Más de 160 estudiantes abandonan el hotel COVID de Mallorca para regresar a sus domicilios

Los estudiantes han subido a un ferry destino Valencia después de que la Justicia tumbase el confinamiento forzoso impuesto por el Gobierno balear. 01.07.2021, Sputnik Mundo

Concretamente son 165 los estudiantes que han subido al barco tras abandonar el hotel Palma Bellver de Mallorca después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma rechazara parte de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno balear, que les obligaba a permanecer dentro de sus instalaciones para prevenir la propagación del virus. A primera hora de la mañana tres autocares les han trasladado hacia el puerto de Palma para posteriormente embarcarse en un ferry hacia Valencia que el Govern cubre para devolverlos a sus ciudades. Otros han preferido costearse ellos mismos un avión con destino Málaga, Granada o Bilbao. Los que llegan por mar a Valencia, deberán realizarse un test de antígenos antes de subirse a los autobuses que les lleven a sus hogares.En concreto la juez decidió que tan solo debían permanecer dentro del hotel los que habían dado positivo en las pruebas realizadas y no ratificaba el confinamiento de los que habían resultado negativo o no se les había hecho la prueba, es decir, se oponía a que estos últimos siguieran en cuarentena por considerar que se "limitar un derecho fundamental". Esta decisión afectaría a 172 de los 249 jóvenes que se encontraban en su interior.El Gobierno balear recomendó a los estudiantes quedarse unos días más para terminar la cuarentena pero los estudiantes han optado por marcharse. No obstante, tres estudiantes más han dado positivo en las últimas horas, que se suman a otros seis detectados el miércoles 30 de junio por la tarde, lo que suma un total de 77 contagios confirmados.

