Los vascos de América, la huella de una comunidad inconfundible | Fotos

Los vascos de América, la huella de una comunidad inconfundible | Fotos

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Desde que a mediados del siglo XVI, los primeros balleneros vascos llegaron al este de Canadá, fueron distintas las generaciones de... 01.07.2021, Sputnik Mundo

opinión y análisis

españa

argentina

canadá

país vasco

Estas semanas, la muestra fotográfica Basque Way, la huella de vascos que viajaron a América sin billete de vuelta recordó en las capitales vascas a algunas de las personalidades más destacadas de aquellos emigrantes.A pesar de encontrarse a miles de kilómetros de su tierra, los emigrantes vascos siempre tuvieron muy presentes sus raíces. Muestra de ello son las Casas Vascas o Euskal Etxeak repartidas por el continente: "son más numerosas en Argentina (87) y Estados Unidos (37), aunque también las hay en Uruguay, Venezuela, Brasil, Chile o México", explica a Sputnik Gorka Álvarez Aramburu, director para la Comunidad Vasca en el Exterior, del Gobierno Vasco.Actualmente es difícil cuantificar la cantidad de vascos o descendientes de vascos que hay en América, aunque sí se tiene constancia de que esta emigración comenzó a ser especialmente numerosa en los siglos XIX y XX, por razones económicas y políticas.El responsable de la llamada diáspora vasca añade además que la emigración que fue a países como México, Venezuela y Chile tuvo un cariz más político, "a consecuencia de la Guerra Civil española".El agente dobleUno de estos pastores de Estados Unidos fue José Laradogoitia, procedente de la localidad vizcaína de Urduliz y al que apodaban José gezurrak (el de las mentiras), ya que había sido expulsado de este país por estafar con cheques sin fondos.El periodista y escritor Martín Ibarrola, que investigó la historia de alguno de los personajes retratados en la exposición Basque Way, comenta a Sputnik que "en su regreso a Vizcaya se unió a la inteligencia nazi que operaba en el territorio en aquella época y posteriormente tuvo una especie de redención"."Cuando le mandaron los nazis a América a crear una red de espionaje con diferentes agentes, se pasó al bando de los aliados y acabó trabajando para el FBI como agente doble" señala Ibarrola, que destaca de la mayoría de los personajes retratados en la muestra que "son personajes que van más allá de cualquier etiqueta. Van más allá del bueno y el malo, son personajes muy interesantes, en un periodo muy complejo de la historia y que acaban teniendo un papel desde las sombras muy relevante".El historiador David Mota Zurdo, que estudió su figura, explica que "al finalizar la guerra, Laradogoitia, ese pastor vasco, estafador y mujeriego, acabó recibiendo un rancho en Montana con una gran fortuna pagada por la agencia de Hoover".La ilustración de CaracasOtra historia curiosa destacada en esta muestra es la de la Compañía Guipuzcoana de Caracas cuyos barcos, además de transportar a los puertos guipuzcoanos tabaco y chocolate, regresaban a la capital venezolana cargados con los libros que contenían las ideas de la Ilustración.Además del trabajo de documentación de Martín Ibarrola, la muestra Basque Way, organizada por la Delegación del Gobierno español en el País Vasco, recoge las instantáneas del fotógrafo David Quintas que, entre los años 2003 y 2019 y en distintos viajes, recorrió alrededor de 20.000 kilómetros por el continente americano y "prácticamente allá donde iba, encontraba huellas de la emigración vasca", explica Ibarrola.Guillermo Larregui, el "vasco de la carretilla", que tardó un año en recorrer la Patagonia hasta Buenos Aires por una apuesta o Guillermo Amuchastegui, el zaguero guipuzcoano que practicaba la cesta punta en el, hoy venido a menos, Jai Alai de Miami y se escapó a Nueva York durante casi un mes a vivir la noche, son otras de las biografías singulares que se recogen en esta muestra de una comunidad inquieta y dinámica que dejó una huella inconfundible en el continente americano.

argentina

canadá

país vasco

Jon Cordero

Jon Cordero

Jon Cordero

