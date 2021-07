https://mundo.sputniknews.com/20210701/la-nina-uruguaya-aurora-recibe-muestras-de-apoyo-mientras-es-atendida-por-medicos-en-cuba-1113722757.html

La niña uruguaya Aurora recibe muestras de apoyo mientras es atendida por médicos en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — Instalada en una habitación del Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), en La Habana, la niña Aurora Sosa es atendida... 01.07.2021

Innumerables han sido las muestras de apoyo recibidas por Aurora, de seis años de edad, y por su madre, Cecilia Nazzari, quien la acompaña en este viaje a Cuba buscando un poco de luz al final del túnel."Hoy llegó a mis manos el periódico de Juventud Rebelde (diario local cubano) del pasado martes. Muchas gracias por el apoyo y las muestras de cariño", escribió Nazzari en su cuenta de la red social de Twitter, donde se identifica como Arabella.La nota del periódico cubano da detalles de la presencia de Aurora en Cuba, citando al medio Sputnik Mundo, que hizo público hace unos meses este caso de una rara enfermedad que hasta el momento no ha podido ser diagnosticada."Aurora es más que todo una niña viva, alegre, risueña y muy inteligente. Pensé que me daría más pena entrevistarlas [a la niña y a su madre], pero sentí como si las conociera desde siempre", comentó Danay Gallety, corresponsal de Sputnik Mundo en La Habana quien tuvo acceso al recinto hospitalario.El pasado 24 de junio, la niña Aurora viajó a La Habana desde Uruguay, junto a su madre, con la esperanza de que los médicos cubanos puedan diagnosticar la enfermedad que la aqueja desde hace cuatro años.Cuando Aurora tenía dos años debió ser operada de un quiste aracnoideo medular (sacos llenos de líquido cefalorraquídeo que se localizan entre el cerebro o la médula espinal y la membrana aracnoidea), que dificultaba su desarrollo motor, pero nunca se dio un diagnóstico preciso ni se aplicó un tratamiento efectivo para mejorar su calidad de vida.Los familiares de Aurora lograron establecer contacto con la dirección del Ciren en La Habana en noviembre del año 2020, y se le confirmó que podría ser tratada en Cuba.Tratamiento previsto en el CirenLos especialistas del Centro Internacional de Restauración Neurológica de La Habana ya dan sus primeros pasos para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación de Aurora, con un detallado plan para mejorar sus funciones motoras.Según la jefa del Servicio de Neurología Infantil y profesional del Ciren, doctora Judith González, la niña uruguaya será sometida a una evaluación completa y personalizada, con una duración de siete días y con la intervención de un equipo multidisciplinario integrado por neurólogos, pediatras, fisiólogos, especialistas en imágenes, psicólogos y otras especialidades como ortopedia, genética, oftalmología, alergia y otorrinolaringología.A su vez, está previsto un plan de rehabilitación neurológica que comprende terapia física para la recuperación de la función motora y avances en la motricidad gruesa, definido como el control de la cabeza y del tronco y que la niña logre sentarse, pararse, caminar, subir, bajar, patear una pelota y correr.También se aplicará terapia de defectología o educación especial, con el entrenamiento de las funciones psíquicas superiores —cognitivas y de nivel intelectual— y de las extremidades superiores con el propósito de alcanzar determinado rango articular, movilidad y el impulso de actividades funcionales: escribir, comer, jugar y manipular objetos, entre otros tratamientos disponibles en este centro asistencial cubano.Cecilia, la madre de Aurora, anunció emocionada en Twitter que un músico cubano acababa de componer una canción inspirada en su hija enferma."Nos acaba de llegar la canción que escribió un músico cubano para Aurora. Qué gesto más hermoso, no lo puedo creer. El amor de este país es lo más grande que hay en el mundo y no se discute", afirmó Cecilia.

