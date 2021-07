https://mundo.sputniknews.com/20210701/habra-reconciliacion-entre-messi-y-el-bara-1113715534.html

¿Habrá reconciliación entre Messi y el Barça?

¿Habrá reconciliación entre Messi y el Barça?

Por primera vez desde que llegó a La Masía con apenas 13 años, el astro argentino Lionel Messi se encuentra en el mercado de agentes libres. Su último contrato... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T18:06+0000

2021-07-01T18:06+0000

2021-07-01T18:22+0000

estilo de vida

lionel messi

fc barcelona

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1113716113_0:98:3113:1849_1920x0_80_0_0_36f79533ea6f9186781a520193880c50.png

Desde hoy Lionel Messi ya no es jugador del Barça. Un hecho que a muchos les resulta difícil de digerir, sobre todo a los culés que no conocen otra época mejor que la protagonizada por el argentino. Y es que desde que llegó a Barcelona en 2001, la pulga no ha vestido otra camiseta que no sea la casaca blaugrana.Sin embargo, la noticia no toma a nadie por sorpresa. Hace apenas un año Messi y el Fútbol Club Barcelona vivieron la peor crisis del que hasta ese momento había sido un matrimonio ideal.Tras el pobre desempeño que mostró el equipo en la temporada 2019-2020, tanto en La Liga como en la Champions, y las malas decisiones de Josep María Bartomeu, el argentino le manifestó al club su decisión de marcharse. Pero le respondieron que el plazo para irse libre había terminado y que si quería hacerlo antes de 2021, debía abonar los 700 millones de euros de la cláusula de su contrato. Al astro argentino no le quedó otra opción que quedarse, pero acusó públicamente a Bartomeu de "no cumplir con su palabra".Lo que en aquel momento pareció una medida desesperada de Bartomeu para retener a su principal estrella por la fuerza, ahora podría costarle muy caro al club si Messi termina dejando el vestuario del Camp Nou.El año pasado el Barcelona pudo haber ingresado una jugosa cantidad de dinero que habría servido para aliviar la preocupante situación económica que ha colocado al club al borde la quiebra: su deuda para el 2021 asciende a 1.173 millones de euros. Pero si Messi termina fichando con otro club ahora, el Barça no recibirá ni un euro.¿Messi se queda?El nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, dijo a la emisora de radio Onda Cero que existe la posibilidad de que el astro argentino se quede en el Barça, aunque es muy pronto para ver la fumata blanca. El nuevo presidente del Barça se jacta de tener una buena relación con Messi desde su primer periodo al frente del club entre 2003 y 2010. Fue Laporta quien en 2008 se atrevió a sentar en el banquillo de entrenador al entonces inexperto Pep Guardiola y el resto, como ya saben los amantes del fútbol, es historia: esa temporada el Barça conquistó el ansiado triplete (La Liga, la Copa del Rey y la Champions).Bajo la batuta de Guardiola, Messi y compañía se convirtieron en una sinfónica que maravilló al mundo entero con sus recitales de fútbol. Y lo mejor de todo, es que lo hicieron tocando (el balón, por supuesto) a su propio ritmo: el alegre e inconfundible tiquitica.Esos recuerdos quizás sean un factor muy importante para que Laporta termine convenciendo a Messi de perdonar al Barça y poner fin a su extraordinaria carrera en el club de sus amores.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lionel messi, fc barcelona, deportes