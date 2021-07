https://mundo.sputniknews.com/20210701/el-concurso-de-fotoperiodismo-andrei-stenin-abre-la-votacion-online-1113695738.html

El Concurso de Fotoperiodismo Andréi Stenin abre la votación online

MOSCÚ (Sputnik) — El Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin 2021 inició la votación online, informaron sus organizadores. 01.07.2021, Sputnik Mundo

"Desde el 1 de julio todo internauta puede elegir la mejor obra, a su juicio, entre las incluidas en la lista corta del Concurso Stenin 2021. La votación online arrancó en las versiones en ruso e inglés del sitio del certamen. Para participar en la votación es necesario tener cuenta en una de las redes sociales: VKontakte, Facebook, Twitter o en el servicio chino Weibo. La votación estará abierta hasta las 23.59 [hora de Moscú, 20.59 GMT] del 31 de julio. El ganador de la votación online se anunciará a principios de agosto, el autor de la foto más popular en internet recibirá un diploma del Concurso", comunicaron.Según la jefa del servicio de proyectos visuales de Rossiya Segodnya, Oksana Oléinik, la votación online, convertida en una buena tradición del certamen, es más que una especie del jurado popular."Los usuarios de internet que participan en la votación tienen la sensibilidad de auténticos conocedores del arte fotográfico y procuran orientarse al máximo en el mundo de la fotografía moderna. Nos es grato que en eso les ayuden las obras de los mejores representantes del fotoperiodismo juvenil, de nuestros laureados", dijo Oléinik.La ceremonia de premiación de los ganadores se desarrollará en septiembre en Moscú, sus nombres se publicarán en el sitio stenincontest.ru (stenincontest.com). También se planea organizar hasta finales del año en curso la tradicional gira mundial de los laureados.El Concurso de Fotoperiodismo Stenin, organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya con el auspicio de la Comisión de Rusia ante la Unesco, busca respaldar a los fotógrafos jóvenes y atraer la atención pública hacia las tareas del fotoperiodismo actual. Este certamen se considera un foro para jóvenes fotógrafos talentosos, sensibles y abiertos a nuevas formas, que centran su atención en las personas y los acontecimientos del entorno cercano.Los socios principales del concurso son la cadena de televisión pública de Rusia Rossiya-Cultura, la cadena de televisión Moskva 24 y el portal de noticias Vesti.Ru.Entre los socios mediáticos internacionales del Concurso están la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y la web RT, la agencia de noticias Askanews, el grupo mediático Independent Media, la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), el portal del periódico China Daily, el portal de The Paper, la red mediática Al Mayadeen, la agencia de noticias Prensa Latina, el portal DBW.El concurso cuenta con el apoyo de la Unión de Periodistas de Rusia, el portal noticioso YOung JOurnalists, los portales Russian Photo y Photo-study.ru, la Academia de Fotografía, la revista Fotoargenta, el Club de Fotoperiodismo de Nueva Delhi, la revista LF Magazine, el portal All About Photo, la revista de fotos EYE, la revista Artdoc, el portal IPhoto Channel y el festival PhotoON.

