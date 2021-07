https://mundo.sputniknews.com/20210701/eeuu-rechaza-pago-online-a-madre-de-nina-uruguaya-que-recibe-atencion-medica-en-cuba-1113693266.html

EEUU rechaza pago online a madre de niña uruguaya que recibe atención médica en Cuba

EEUU rechaza pago online a madre de niña uruguaya que recibe atención médica en Cuba

LA HABANA (Sputnik) — El Gobierno de EEUU bloqueó una tarjeta MasterCard con la que trató de hacer un pago desde Cuba la uruguaya Cecilia Nazzari, madre de la... 01.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-01T04:33+0000

2021-07-01T04:33+0000

2021-07-01T04:33+0000

américa latina

niños discapacitados

cuba

uruguay

eeuu

bloqueo económico contra cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1113522817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_012e96fea9c052bcf4ea448582de1a43.jpg

"Me da mucha gracia la gente que asume que la tarjeta que me bloquearon la tenía que usar para pagar la rehabilitación de Aurora y que ahora no la puedo pagar y que era una tarjeta de crédito, porque ni era de crédito y la plata de la rehabilitación está toda asegurada", escribió Nazzari en su cuenta de la red social de Twitter donde se identifica como Arabella.Nazzari respondió en Twitter a ataques de internautas –algunos cubanos residentes en el exterior y que adversan al Gobierno de la isla- que cuestionaron su presencia en Cuba, donde su hija es atendida en el Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN)."Real que con tal de figurar se inventarían hasta una enfermedad terminal. Las fake news son tremendas, porque todo eso lo inventaron, nunca lo dije yo, solo hablé de una tarjeta internacional", tuiteó Nazzari.El pasado 29 de junio, la madre de la niña Aurora Sosa fue impedida de realizar un pago online desde Cuba."El gobierno de Estados Unidos bloqueó mi tarjeta internacional (tarjeta de procedencia uruguaya) porque quise hacer un pago online. Pero después los veo defendiendo a personas nefastas como Donald Trump, viven adentro de un tupper", escribió en Twitter la madre de Aurora.Según las autoridades cubanas, las afectaciones del bloqueo económico y comercial que EEUU aplica a Cuba desde hace casi 60 años, también afectan al sector financiero y bancario a partir de transacciones que involucren a la isla.Entre las medidas aplicadas por Washington contra Cuba está el cierre de cuentas bancarias en terceros países, retención de fondos y cancelación de servicios de procesamiento de tarjetas de crédito.

https://mundo.sputniknews.com/20210624/el-viaje-de-aurora-a-cuba-una-historia-de-esperanza-amor-y-solidaridad--fotos-1113524285.html

https://mundo.sputniknews.com/20210628/cuba-es-amor-y-solidaridad-asi-son-las-primeras-horas-de-la-nina-aurora-en-el-ciren-1113606711.html

cuba

uruguay

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

niños discapacitados, cuba, uruguay, eeuu, bloqueo económico contra cuba