Dos ciudades españolas se convierten en escenario de la precuela de 'Juego de Tronos'

El año 2017 Cáceres dio la vuelta al mundo. Lo hizo a través de la pequeña pantalla, impulsada por el fuego de dragón. La ciudad española se convirtió en una de las localizaciones de la famosa Desembarco del Rey, capital de los Siete Reinos. En otras palabras, un escenario de la serie Juego de Tronos. El Arco de la Estrella o la plaza de Santa María, ambos en el casco antiguo cacereño, fueron descubiertos por los millones de espectadores que se apuntó la séptima temporada de la producción de HBO. Parece que no va a ser la última vez que Cáceres pose ante las cámaras. HBO ha vuelto a elegir a la ciudad extremeña como escenario de una de las precuelas de Juego de Tronos. Y no solo a la capital provincial, sino también a Trujillo, localidad que también se mostró en la séptima temporada de la serie. Los trabajos comenzarán en el mes de octubre. La precuela se titulará House of Dragon y tratará los inicios de la dinastía Targaryen y su reinado en Poniente, 300 años antes del inicio de la historia de Juego de Tronos. Se grabarán 10 episodios y está previsto que se estrene en la primavera de 2022. La noticia ha sido muy bien recibida por el Ayuntamiento de Cáceres. El regidor de la ciudad ha confirmado que lleva dos meses trabajando con la productora estadounidense para coordinar todo el trabajo y las necesidades técnicas del rodaje. "No solo es que vuelva Juego de Tronos sino que Cáceres va a ser un escenario muy importante en esta precuela y va a dar mucho que hablar", ha desvelado el alcalde de la urbe, Luis Salaya, todavía enigmático sobre las posibles localizaciones en las que se grabará. Salaya ha destacado la importancia de que una serie de fama mundial como Juego de Tronos vuelva a elegir Cáceres. Y es que esto supone un impulso para el turismo. No son pocos los recorridos promocionados en la red en los que se presenta un paseo por los escenarios de Juego de Tronos en la provincia cacereña. Se incluyen los barrios históricos de la capital y Trujillo, pero también el Monumento Natural de Los Barruecos en Malpartida de Cáceres. Entre rocas y lagunas, las tropas de los Lannister y Khalessi se enfrentaron. Se necesitaron 400 extras y una decena de caballos. Emilia Clarke, Peter Dinklage o Nikolaj Coster-Waldau se pasearon por la campiña extremeña.Antes de la llegada del equipo de HBO, las calles de Cáceres serán plató de rodaje de la serie policiaca de TVE Sequía. La grabación comenzará a finales de julio y contará con la presencia de Rodolfo Sancho, Elena Rivera, Miguel Ángel Muñoz y Myriam Gallego, entre otros. Pistolas y placas como antesala de la espada y la cota de malla.

