Bolivia espera ganar la primera medalla de su historia en los Juegos Olímpicos de Tokio

Bolivia espera ganar la primera medalla de su historia en los Juegos Olímpicos de Tokio

Solamente cuatro atletas representarán al país en los Juegos Olímpicos de Tokio que comenzarán el 23 de julio.

Ángela Castro Chirivechz está entre las y los cuatro atletas que representarán a Bolivia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Ella será la encargada de llevar la bandera nacional, al igual que en las competencias de Brasil, en 2016: "La pandemia nos ha afectado bastante. No solo a mí, pienso que a todos los deportistas de Bolivia. Ha sido duro porque no podíamos salir de casa. Yo, que hago 20 kilómetros de marcha, necesito salir afuera para entrenar", contó a Sputnik.Castro, nacida en La Paz, posee el récord nacional boliviano en marcha femenino de 20 kilómetros, con una hora, 30 minutos y 33 segundos. "Más nos ha afectado emocionalmente estar encerrados. Yo salgo a entrenar a la mañana y a la tarde, pero de un día a otro no se pudo salir más. Empecé a sentir que el mundo se iba a terminar", relató la atleta.Los próximos juegos, que comenzarán el 23 de julio, tendrían que haberse realizado el año pasado, pero la pandemia de COVID-19 lo imposibilitó. Las dificultades para entrenar que tuvo Castro se replican en la mayoría de atletas de todo el mundo que participarán de las competiciones.La marchista boliviana pudo volver a entrenar en junio del año pasado. Salía de su casa a las 4:00, cuando el invierno paceño regalaba temperaturas bajo cero. Volvía a las 7:00, antes de que comenzaran los controles a la circulación impuestos por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Una situación críticaSputnik conversó con la viceministra de Deportes del Estado Plurinacional, Cielo Veizaga. Sin vueltas, afirmó que el deporte boliviano está "en una situación crítica. Estamos levantando al país económica, social y políticamente después de haber sufrido un golpe de Estado", el 10 de noviembre de 2019.La autoridad recordó que hasta ese año, Bolivia contaba con un Ministerio de Deportes. Gracias a ello, en 2016 el país envió 12 atletas a las Olimpiadas de Río de Janeiro: la cifra más alta alcanzada hasta el momento.Con la cuestionada asunción de Áñez, Deportes pasó a ser un viceministerio con poco financiamiento. "Estamos levantando de cero al deporte nacional. Estamos levantando del polvo al Viceministerio de Deportes", sostuvo Veizaga.Al degradar a Deportes a Viceministerio, "nuestro presupuesto se ha reducido, se han cerrado programas. Nuestros deportistas han sido los más golpeados", comentó la autoridad.A mediados de este mes, el Gobierno nacional presentó el programa Tunkas, para apoyar a las y los 27 deportistas más destacados del país con un salario mensual de 3.500 pesos bolivianos (unos 500 dólares), además de la cobertura de costos de viaje y otros gastos. Este financiamiento correrá por siete meses, desde junio hasta diciembre de 2021.Para cada atleta de Bolivia que irá a Tokio el pago será de 1.000 dólares mensuales. "Tunkas es un programa que se basa en apoyar a estos deportistas de élite, que van a viajar a Japón con apoyo económico, con seguro médico, con concentración en nuestros centros de entrenamiento", además de la cobertura del costo de pasajes nacionales e internacionales, detalló la viceministra.Además de Castro, viajarán a Tokio la nadadora Karen Torrez, el nadador Gabriel Castillo y el velocista Bruno Rojas.Según Castro, las y los deportistas necesitan un apoyo sostenido en el tiempo: "Siempre faltó en Bolivia un plan estratégico, una gestión temporal que no sea por meses".Agregó que es necesario "tener un proyecto de cuatro años, que abarque un ciclo olímpico. Porque muchas veces al deportista le va bien un año o dos. Tal vez un año va a estar de bajada, porque es así: no siempre te va a ir bien. Se necesita apoyo durante los cuatro años, porque tal vez vayas un poco mal, pero luego vuelves a estar bien".Falta financiamientoMarco Luque, presidente de la Federación Atlética de Bolivia (FAB), brindó a Sputnik un panorama similar: "Falta generar programas de apoyo y de fomento sistemático a nuestros deportistas. En estos Juegos Olímpicos estamos en dos deportes nada más: natación y atletismo". Y destacó que tres deportistas irán con apoyo del Estado, mientras Rojas lo hará con sus propios recursos.Luque explicó que las federaciones departamentales de atletismo operan "sin financiamiento del Estado, como sucede en todas partes del mundo. Las federaciones autofinancian sus participaciones en eventos internacionales".Esta falta de apoyo "ha dificultado la práctica de deporte en los últimos años a nivel país. Faltan programas de apoyo a las y los atletas, que no sean coyunturales, por seis meses. Eso dificulta el desarrollo de un deporte de alto rendimiento, como se entiende en el primer mundo", dijo el presidente de la FAB.Con Tokio, la humanidad habrá organizado hasta el momento 32 Juegos Olímpicos. Pero en ninguno de ellos Bolivia ganó una medalla, ni de oro, ni de plata, ni de bronce.Desafíos para el deporte bolivianoSegún la viceministra de Deportes, "uno de nuestros grandes desafíos es consolidar el apoyo a los deportistas. También tenemos infraestructuras, como centros de alto rendimiento, que debemos reactivar, luego de un año que han estado cerrados".Para la abanderada Castro, lo ideal sería contar con el apoyo recibido en los Juegos Olímpicos de 2016, durante el último mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019)."Por eso se habían clasificado muchos deportistas a Río, en comparación con ahora, que solamente somos cuatro. Ahí se ve que el apoyo recibido ha sido muy importante", afirmó Castro.

