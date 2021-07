https://mundo.sputniknews.com/20210701/asi-es-la-ruta-alterna-que-usa-el-coronavirus-para-infectar-y-que-podria-burlar-las-vacunas-1113693415.html

Así es la ruta alterna que usa el coronavirus para infectar (y que podría burlar las vacunas)

01.07.2021

El receptor se llama ACE2 y todas las vacunas y los tratamientos que existen actualmente contra el COVID-19 están diseñados para evitar que el coronavirus entre en contacto con este receptor, ya que es la vía directa para entrar a las células del cuerpo e infectarlas. Sin embargo, un descubrimiento fortuito de un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis mostró un escenario aterrador: una de las mutaciones permite al coronavirus ingresar en las células humanas a través de otra ruta, una que no utiliza el ACE2, aunque todavía se desconoce cuál es el otro receptor que usa. La buena noticia es que esta mutación tuvo lugar en condiciones de laboratorio y todavía no se ha detectado una similar entre la población humana, pero, de suceder, las vacunas y los tratamientos perderían eficacia. "Esta mutación ocurrió en un punto que cambia mucho a medida que el virus circula en la población humana (…) hemos descubierto una forma alternativa de infectar un tipo de célula clave, una célula pulmonar humana, y el virus adquirió esta capacidad a través de una mutación que sabemos que surge en la población", señaló la coautora principal Sebla Kutluay, PhD, profesora de microbiología molecular, en un comunicado.El estudio se realizó en pulmones, algunos con cáncer, u otras células similares a las que naturalmente infecta el SARS-CoV-2, en lugar de estudiarlo en células renales de primates, donde habitualmente se llevan a cabo las investigaciones.Los científicos encontraron que la mutación que permite burlar la vía de contagio clásica se da en la posición 484, donde también sucede la mutación alfa y beta, que han causado miles de muertos en la India. No obstante, los científicos no saben si el coronavirus en condiciones del mundo real puede tomar esta vía alternativa. Antes de que los investigadores puedan comenzar a abordar esa pregunta, deben encontrar el receptor alternativo que el virus está utilizando para ingresar a las células.

