Armenia permite vacunar con Sputnik V a los mayores de 18 años

"A partir del 1 de julio la vacunación con el fármaco Sputnik V está disponible tanto para los grupos de riesgo, como para todas las personas mayores de 18 años de forma voluntaria", publicó el ente en su cuenta de Facebook.El ministerio recordó que antes solo las personas mayores de 18 años con enfermedades crónicas, los trabajadores médicos, así como los residentes y empleados de los centros de asistencia social de entre 18 y 54 años podían inmunizarse contra el coronavirus con la Sputnik V.Además de la vacuna rusa, Armenia autorizó el uso del fármaco chino CoronaVac y la vacuna de la compañía sueco-británica AstraZeneca.Según los últimos datos, el número de inyecciones aplicadas alcanzó casi 80.000 en Armenia, que tiene casi 3 millones de habitantes.Hasta la fecha, en el país se han detectado 225.095 casos de COVID-19, incluidos 4.514 decesos.

