100 años del Partido Comunista Chino: "China nunca más será intimidada"

Muralla chinaEl mandatario chino abundó que un país fuerte necesita un ejército fuerte que garantice la seguridad de la nación y ha elogiado al Ejército de Liberación del Pueblo por sus "logros indelebles". Calificó a sus Fuerzas Armadas como un "fuerte pilar" que permite salvaguardar al país y preservar la dignidad nacional, la soberanía y los intereses de desarrollo, no solo de China sino de la región "y más allá". En este sentido, para Xi es fundamental que el partido mantenga el liderazgo absoluto sobre el Ejército, que ha de estar a la altura de los mejores del mundo.Varios líderes del mundo han saludado a China por este aniversario, entre ellos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien señaló que gigante asiático "celebra este remarcable aniversario con nuevos logros impresionantes en su desarrollo económico, social, científico y tecnológico. […] China desempeña un importante papel constructivo resolviendo problemas de la actualidad internacional y haciendo frente a amenazas globales y desafíos contemporáneos".Asimismo, Putin apuntó que los vínculos partidistas son parte importante de las relaciones bilaterales y expresó la confianza en que el diálogo entre Rusia Unida y el Partido Comunista de China seguirá desarrollándose en una clave constructiva."Evidentemente lo que está reivindicando China en este momento es 'un lugar bajo el sol'. Lo que no puede ser, y no va a admitir de ninguna forma la sociedad china, esos 1400 millones de personas, es que China sea nuevamente colonizada como fue en el siglo XIX después de las Guerras del Opio. […] Ya nadie en su sano juicio puede pensar que China va a volver a convertirse en una colonia, cosa que todavía algunos dirigentes y militares occidentales creen que pueden imponer sus criterios frente a China. Y es por eso que el aumento de las tensiones en el Mar de la China Meridional están en el orden del día", reflexiona el analista internacional Eduardo Luque.España albergará la cumbre de la OTAN 2022: ¿qué traerá para el país?España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en 2022, una forma de conmemorar el 40 aniversario de su adhesión a la Alianza, así como un gesto en reconocimiento al trabajo que hacen sus soldados "desde el Mediterráneo a Afganistán, pasando por los países bálticos", según explica el diario El Mundo.Para Rafael González Crespo, coronel de Infantería del Ejército español en retiro, albergar la cumbre "le va a venir bien" a España, donde "la última finalidad sea estrechar relaciones con EEUU", así como "tener presencia en el mundo", lo cual pasa por "tener presencia en estos organismos supranacionales" como la OTAN.Al mismo tiempo, señaló que el objetivo no sería "involucrarse más con la OTAN", teniendo en cuenta además que un paso así "para cualquier país significaría gastar más en defensa".En este contexto, González Crespo insistió en que este bloque militar es uno de los "organismos costosísimos que ya no cumplen la función para los que fueron creados"."Lo único que ha hecho la OTAN ha sido incumplir todos las buenas palabras que en su momento dio a [el líder soviético Mijaíl] Gorbachov: por ejemplo, no traspasar el eje Báltico-mar Negro que ha traspasado con creces", apuntó, al mostrarse convencido de que "la OTAN tiene que reconducirse a otros fines, a otros sistemas de actuación que no sean los que actualmente tiene".Pedro Castillo a un paso de llegar a la presidencia, pero ¿podrá gobernar?En Perú no prosperó la moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, una vía con la que este miércoles se pretendió evitar la proclamación de Pedro Castillo. A su vez, se han desechado los recursos introducidos por la candidata Keiko Fujimori. Este panorama parece indicar que Pedro Castillo podría ser investido el próximo 28 de julio como el nuevo presidente del Perú, sin embargo, analistas advierten que lo más difícil podría estar por llegar."Si luego de todo esto finalmente Castillo es proclamado y llega a la presidencia, la va a tener muy difícil porque la entraña de todos estos políticos que están en el Congreso es la peor. Ya hace años que la política peruana ha implosionado y nuestra clase política es aberrante, salvo contadísimas excepciones. Hay una inclinación delincuencial en nuestro Congreso, entonces creo que Castillo va a tener que hacer alianzas muy delicadas porque va a tener a un tercio del país en contra, el tercio que ha votado por Keiko Fujimori. Ellos no van a querer soltar sus privilegios y también tienen muy presente el tema del racismo", advierte el periodista y analista político peruano Álvaro Mejía.Por su parte, tanto la Unión Europea como el gobierno estadounidense han dado su visto bueno a los comicios del pasado 6 de junio. La administración de Joe Biden calificó las elecciones presidenciales como "justas, libres, accesibles y pacíficas", una postura que fue interpretada como un revés para la candidata Keiko Fujimori y para los sectores de la derecha que han pedido repetir la votación.'El futuro de Europa. Bases para un nuevo modelo'Se trata del nuevo libro del presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia. Este libro es fruto de trabajos realizados alrededor del concepto de modelo de desarrollo en distintos ámbitos en Europa. El autor indica que ha trabajado en consultoría "en el ámbito local, regional y europeo, y a la hora de hacer propuestas estratégicas, continuamente nos encontramos con que esas propuestas y ese marco estratégico está siempre delimitado por ese concepto de modelo de desarrollo".En el libro se desarrollan temas como Evolución y crisis del actual modelo europeo; Rentabilidad, inversión y desarrollo; Tecnología y energía; Empresa, Estado y mercado; Banca, moneda y crédito; y Bases para un nuevo modelo"."Si hacemos un examen histórico, vemos que durante el modelo de posguerra [Segunda Guerra Mundial] hubo un crecimiento en Europa de la renta per cápita anual de una media del 4%, y sin embargo durante el neoliberalismo a partir de los años '70 [década de 1970], la renta per cápita ha crecido apenas un 1,9%", remarca Zelaia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

