Una mujer denuncia que fue violada bajo anestesia en un hospital de Argentina

Una mujer denuncia que fue violada bajo anestesia en un hospital de Argentina

Una mujer que fue intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio Güemes de la capital argentina denunció que fue violada mientras estaba anestesiada. Ya son tres... 30.06.2021, Sputnik Mundo

La denunciante fue operada el jueves 24 de junio en el Sanatorio Güemes localizado en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Cuando despertó, pasados los efectos de la anestesia, la mujer estaba ensangrentada a causa de un desgarro en su zona genital.Un camillero del sanatorio fue detenido y está siendo investigado en la causa por "abuso sexual doblemente agravado", según informó la agencia de noticias Télam.Se trata de la tercera mujer que denuncia haber sido violada mientras estaba anestesiada durante intervenciones quirúrgicas en el Güemes."Hace aproximadamente un año que me están llegando denuncias de mujeres de distintas edades y características que no se conocen entre sí, pero todas relatan ciertas irregularidades con el anestesista y que cuando recobran el conocimiento tras una intervención quirúrgica, se encuentran con lesiones vaginales, anales, hematomas y un dolor terrible", dijo a Télam la abogada de las tres víctimas denunciantes, Raquel Hermida Leyenda.La víctima más reciente aún se encuentra internada en el sanatorio mientras se recupera de la intervención quirúrgica en su rodilla. La abogada señaló que esta mujer podría haber sido violada con anterioridad en el Güemes durante una cirugía que se realizó el año pasado, tras la cual se despertó en las mismas condiciones que en la última operación.Según informaron representantes del Sanatorio Güemes a Télam, el camillero detenido fue "desvinculado". No obstante, la institución puso en duda el vínculo entre las tres denuncias, y señaló que en los otros casos "el presunto abusador era un anestesista que estuvo en las cirugías compartiendo quirófano con cuatro profesionales femeninas y ninguna corroboró los dichos de las denunciantes".Las autoridades del Güemes afirmaron en un comunicado que cuentan con protocolos estrictos para garantizar "la integridad de nuestros pacientes" y que colaborarán con la Justicia para "poder esclarecer esta situación lo más pronto posible".

