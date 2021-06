https://mundo.sputniknews.com/20210630/putin-ridiculiza-al-reino-unido-y-a-eeuu-1113676893.html

Putin ridiculiza al Reino Unido y a EEUU

Putin ridiculiza al Reino Unido y a EEUU

Durante la tradicional Línea Directa, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dejó en evidencia la estrategia del destructor británico HMS Defender en su... 30.06.2021, Sputnik Mundo

Destructor británicoRespecto al incidente en el mar Negro con el destructor británico HMS Defender que entró en las aguas territoriales rusas cerca de la península de Crimea y fue obligado a volver a aguas neutrales tras varios "avisos de advertencia" de los militares rusos, Putin fue consultado acerca de que si ese incidente podría haber conducido a la Tercera Guerra Mundial. "No, no lo creo. Incluso si hubiéramos hundido el barco es poco probable que estuviéramos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Quienes hacen esto comprenden que no pueden salir victoriosos de esta guerra. En nuestro territorio, luchamos por nosotros y por nuestro futuro"."Por cierto que fue una provocación, una provocación compleja, llevada a cabo no solo por los británicos, sino también por los norteamericanos", detalló Putin al indicar que el Defender se adentró en aguas territoriales rusas el 23 de junio por la tarde, pero antes, sobre las 7.30 de la mañana, un avión espía estadounidense despegó desde un aeródromo de la OTAN en Grecia."Lo observábamos muy bien. Era evidente que el destructor entró en el territorio ruso con fines militares, intentando descubrir con la ayuda del avión espía las acciones de las fuerzas armadas rusas ante provocaciones y conocer cómo funciona todo. Lo veíamos y le estuvimos proporcionando la información que considerábamos necesaria", reveló Putin.Sputnik VPutin también fue consultado acerca del fármaco con el cual se vacunó contra el coronavirus. "Realmente me pidieron que no dijera qué fármaco me puse para no crear algunas ventajas competitivas de una vacuna sobre otra. En aquel momento en Rusia había dos vacunas registradas: una del Centro Gamaleya y otra, EpiVacCorona del centro Véctor. Las dos son buenas. La última, inclusive no produce efectos colaterales, ni siquiera provoca la subida de la temperatura corporal"."A la hora de tomar la decisión, no consulté a los médicos, partía de la experiencia de mis conocidos, así como de la duración de la inoculación. Decidí que para mí sería mejor tener una protección más duradera y tomé la decisión de ponerme [...] Sputnik V. Más aun que nuestras Fuerzas Armadas se inmunizan con Sputnik V y soy el Comandante Supremo", dijo Putin.EEUU y las líneas rojasConsultado por un habitante de San Petersburgo sobre la reunión con Joe Biden y las relaciones con EEUU, Putin contestó: "En el mundo se operan cambios radicales. En EEUU por una parte lo comprenden, de ahí la cumbre de Ginebra, pero por la otra procuran mantener su posición de monopolista cueste lo que cueste, de lo que provienen las amenazas y la conducta destructiva, con todos esos ejercicios, provocaciones y sanciones".Respecto a la reacción de Rusia a las violaciones por parte de EEUU de las "líneas rojas", el mandatario señaló que Moscú no dará pasos en detrimento de sus propios intereses. "Los estadounidenses en sus vuelos espaciales siguen usando nuestros propulsores que les hemos suministrado a lo largo de decenios, ¿debemos suspenderlo, sufriendo daño nosotros? [...]. Si ellos traspasan unas líneas, nosotros sabemos dar respuestas asimétricas, bastante sensibles", explicó.La UE se da un tiro en el pie con Bielorrusia y llora lágrimas de cocodriloParece que no pasa ni un día sin que la Unión Europea [UE] amenace o sancione a Bielorrusia. Sin ir más lejos, hace unos días el Consejo de la UE impuso nuevas medidas restrictivas contra el que califican como "régimen bielorruso".Ante ello, Bielorrusia convocó al embajador de la UE para comunicarle "la firme postura de la parte bielorrusa de que es totalmente inadmisible usar las sanciones como una herramienta de presión contra un Estado soberano e independiente" y la suspensión de su participación en la iniciativa europea Asociación Oriental, una iniciativa mediante la cual la UE busca estrechar lazos con sus vecinos de la Europa Oriental, todos ellos Estados postsoviéticos. En la página web del Consejo Europeo se señala que el objetivo es lograr "la asociación política más estrecha posible y el mayor grado posible de integración económica". "Juntos somos más fuertes", señala el texto.Aquí la interrogante es quién se hace más fuerte mediante esta iniciativa. En este sentido, el caso de Ucrania es paradigmático. En el marco de la Asociación Oriental, Ucrania firmó en 2014 el área profunda y completa de libre comercio con la UE. Un hecho que facilitó la penetración de mercancías comunitarias en ese país, que por su parte se encontró con todo tipo de obstáculos para vender sus productos a la UE, sobre todo del sector de agricultura, así como de productos con alto valor agregado. Algunos políticos en Ucrania hasta manifiestan abiertamente que el único beneficiado en esas relaciones es la UE.Y allí lo que sorprende es que la UE debiera haber cuidado su relación con Bielorrusia para convertirla en un nuevo mercado sin barreras para sus productos. En vez de ello, lo que hacen es imponer todo tipo de sanciones y lanzar todo tipo de amenazas en su contra. Pero en realidad, todo apunta a que la UE sabe bien lo que hace. No quiere ninguna ruptura con Bielorrusia, tiene grandes planes para ese país. Pero para avanzar en estos planes, necesita deshacerse de Lukashenko.Sea Breeze 2021Este lunes 28 de junio arrancaron los ejercicios militares Sea Breeze y se extenderán hasta el 10 de julio en el mar Negro y contarán con la participación de 5.000 soldados y 32 barcos de 32 países. Unas maniobras que se realizan desde 1997 en Ucrania, que cuentan con la participación de fuerzas de la OTAN y que son organizadas por Kiev y Washington. En este sentido, la delegación rusa en las negociaciones sobre seguridad militar y control de armas en Viena pidió a EEUU transparencia máxima en la retirada de armas modernas de Ucrania, utilizadas en estos ejercicios militares."Esperamos que, tras finalizar los ejercicios, EEUU muestre una transparencia en la retirada de las armas modernas, las municiones y bienes materiales de Ucrania, para que no caigan en manos de las formaciones militares y nacionales en Donbás", tuiteó la delegación de Rusia."Lo más significativo de estas maniobras es que se celebran en una zona que ya está caliente debido a la provocación británica de la pasada semana. En segundo lugar, se utiliza como un truco burdo para, acabadas las maniobras, el material utilizado [armamentos] se quede ahí 'abandonado', que ya se hará cargo el Gobierno ucraniano de utilizarlo para sí mismo. Esto realmente lo que nos indica es el estado lamentable al que ha llegado el régimen ucraniano. No solamente no tiene ninguna compensación por todo lo que hace: ni va a entrar en la OTAN en un futuro próximo, ni va a entrar en la UE, ni va a recibir más ayuda económica que seguir endeudándose con el FMI, con lo cual el país está en venta, ni va a evitar que los ucranianos sigan saliendo al extranjero a trabajar y buscarse la vida. Es decir, lo del régimen ucraniano está llegando a unos puntos de infamia exagerados. Y cede su territorio para realizar este tipo de juegos a cambio de la limosna de unas armas para enfrentarse a Donbás. Si sabe que no lo puede hacer. Sabe perfectamente que el zarpazo ruso sería descomunal", opina el analista internacional Juan Aguilar.Máxima autoridad electoral de Nicaragua desmiente mito de "candidatos" o "precandidatos" detenidosCalificar como "candidatos" o "precandidatos" a los aspirantes a la presidencia detenidos en Nicaragua es una falacia, según se desprende de la entrevista exclusiva concedida a Sputnik por la magistrada del Consejo Supremo Electoral [CSE] del país centroamericano, Mayra Salinas, de cara a los comicios generales del próximo 7 de noviembre."En primer lugar, debo señalar que el calendario electoral establece del 28 de julio al 18 de agosto como el período en el cual deben presentarse y registrarse los candidatos y candidatas aspirantes a cualquiera de los cargos de elección popular que van a ser electos el 7 de noviembre próximo. Efectivamente, esto significa que para el CSE todavía no tenemos candidatos, ni siquiera tenemos precandidatos. Pudiesen existir aspirantes como cualquier ciudadano y ciudadana nicaragüense que crea que reúne los requisitos establecidos por la legislación nicaragüense para participar en el proceso electoral. El CSE, por tanto, no da por aceptado de que estén presos candidatos, porque efectivamente nosotros no tenemos candidatos inscritos, ni tenemos precandidatos", subrayó Salinas, al indicar que "la lista oficial de candidatos y candidatas" se publicará "el 18 de agosto" próximo.La magistrada señaló que el CSE, "un órgano colegiado que representa el poder electoral de la República de Nicaragua", viene preparándose "desde hace ya varios meses" para que las elecciones generales de este año "sea un proceso exitoso, un proceso transparente, un proceso justo, un proceso donde la población nicaragüense pueda elegir libremente sus autoridades que son presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, los diputados del Parlamento nacional y los diputados del Parlamento Centroamericano".Salinas apuntó que, considerando factores como la pandemia del COVID-19, se extendió el tiempo –"una oportunidad valiosa"– para que los partidos políticos se inscribieran para participar en las elecciones.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

