https://mundo.sputniknews.com/20210630/propuesta-a-la-valenciana-hoteles-con-minibar-y-pension-completa-para-los-turistas-con-covid-19-1113660349.html

Propuesta a la valenciana: hoteles con minibar y pensión completa para los turistas con COVID-19

Los turistas que se contagien durante sus vacaciones no tendrán que pagar nada y todas las habitaciones serán dobles, tendrán ventilación natural al exterior... 30.06.2021, Sputnik Mundo

Durante la crisis sanitaria por coronavirus, el turismo dejó de existir. Y no es una exageración: el sector turístico en España desapareció al menos tres meses con el cierre de las fronteras entre países y se registraron pérdidas de alrededor de 106.000 millones de euros. Ante este panorama tan desconsolador, uno de los principales objetivos de las diversas comunidades autónomas durante el verano de 2021 es incentivar la llegada del turismo y recuperar poco a poco la llegada de extranjeros al país ibérico. Por ello, lugares como la Comunidad Valenciana han puesto en marcha el programa Hospitality Tourism 2021 contratando hoteles refugio que sirvan como alojamiento para los turistas que necesiten estar en aislamiento domiciliario o cuarentena por COVID-19 y no puedan desplazarse a su residencia particular. Las habitaciones contarán con todo tipo de servicios como cama doble y ventilación natural al exterior, televisión a color, wifi, línea telefónica, régimen de pensión completa y un minibar. Además, la recepción prestará servicio durante las 24 horas del día y tendrá limpieza todos los días. El Gobierno valenciano junto a la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) cubrirá todos los gastos por un periodo máximo de 15 días, tal y como indican las autoridades sanitarias, siempre y cuando los turistas acrediten que no puedan desplazarse a sus lugares de residencia. Los nombres de los hoteles será confidencial y no se hará pública, lo que sí se sabe es lo que la patronal pagará como máximo por cada uno de ellos: 80 euros por habitación doble compartida y 60 euros en caso de que su uso sea individual. Por cada habitación no ocupada pagará 15 euros.

