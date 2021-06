https://mundo.sputniknews.com/20210630/presidente-de-colombia-pide-a-congreso-tramitar-ley-contra-vandalismo-y-disturbios-1113684658.html

Presidente de Colombia pide a Congreso tramitar ley contra vandalismo y disturbios

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, invitó al Congreso de la República a que debata en la próxima legislatura un proyecto de ley en... 30.06.2021

"Hoy tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios", dijo Duque, según declaraciones difundidas por la Presidencia.El mandatario señaló que la ley es necesaria "para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos".Advirtió que la responsabilidad también recae sobre gobernadores y alcaldes, "porque la defensa del orden público es una especie de pirámide institucional", y consideró que "actuar donde se presenten disturbios y vandalismo es un deber y no puede ser ni soslayado ni eludido".Duque también se refirió a los desórdenes registrados en las últimas horas en Bogotá y señaló que "no solamente se denuncian, se investigan" y se "sancionan" las conductas de los policías señalados de abuso de fuerza."Hoy reafirmamos todo el respaldo a la Policía Nacional, pero también toda la exigencia, toda la exigencia en su comportamiento, toda la exigencia ética y moral, toda la exigencia institucional", manifestó."Así como se hace esa exigencia a los miembros de la Fuerza Pública y de nuestra Policía, también como sociedad debemos hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad, de agredir a quien protege a la ciudadanía, de agredir a quien defiende los derechos de los ciudadanos", agregó.El martes, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, denunció que ha recibido denuncias "creíbles" de 81 muertes ocurridas en el marco de las protestas en Colombia."Hemos recibido denuncias creíbles sobre 81 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas", escribió Vivanco en su cuenta de Twitter."Hasta ahora hemos confirmado que 40 de estas muertes (36 manifestantes o transeúntes, un funcionario de CTI -Cuerpo Técnico de Investigaciones, de la Fiscalía- y tres policías) tienen relación con las manifestaciones", agregó.Las cifras reveladas por Vivanco son mayores incluso que las reportadas el lunes, en un informe conjunto, por la organización social colombiana Temblores y por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el cual señaló que en dos meses de protestas (del 28 de abril al 28 de junio) se han registrado 77 muertes violentas.Según el Gobierno colombiano, en el marco de las protestas han muerto 25 personas y en tres de los casos se comprobó la participación de miembros de la Fuerza Pública.

