Pillan a dos jóvenes saliendo del hotel COVID en el que estaban aislados en Mallorca

Pillan a dos jóvenes saliendo del hotel COVID en el que estaban aislados en Mallorca

Uno de ellos regresó voluntariamente al hotel porque "no se encontraba bien". Con los dos últimos, ya son cinco los que han escapado del hotel de Palma sin... 30.06.2021

2021-06-30T14:45+0000

2021-06-30T14:45+0000

2021-06-30T14:45+0000

españa

pandemia de coronavirus

covid-19

jóvenes

palma de mallorca

hotel

estudiantes

Dos estudiantes huyeron el martes 29 de junio del hotel Palma Bellver de Mallorca donde se encontraban confinados. El recinto ha sido habilitado por el Gobierno balear para alojar a viajeros con síntomas de coronavirus o con sospechas de que podrían ser positivos.Uno de ellos regresó poco después de manera voluntaria "porque no se encontraba bien y optó por confinarse", declaró la delegada del Gobierno en las Islas Baleares, Aina Calvo en una entrevista a la Cadena Ser. El otro se encuentra con conocidos de su familia. Las cámaras de un medio de comunicación nacional que se encontraba en el lugar de los hechos captaron el momento de la huida.No son los primeros que deciden huir del hotel. Otros tres estudiantes que debían guardar la cuarentena se escaparon y viajaron a sus respectivos hogares el 26 de junio. La consejera de Salud, Patricia Gómez, dijo que el Govern comunicó sus datos a sus respectivas comunidades autónomas y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del ministerio "para que procedan a hacerles las pruebas oportunas o a presentarles una sanción en el caso de que lo consideren oportuno" en sus comunidades.Desde la Conselleria de Salud han aclarado que no hay inconveniente en que los estudiantes pasen la cuarentena en un domicilio particular, puesto que el hotel puente se habilita para facilitar un lugar de aislamiento a personas sin residencia en Mallorca, pero deben cumplirla y no pueden tomar un avión.Alrededor de 250 estudiantes se encuentran en su interior y el 26% de las pruebas PCR realizadas han dado positivo, pero otro gran porcentaje han resultado ser negativos y no comprenden por qué deben permanecer en su interior. Se quejan de la comida y de las instalaciones y muchos de los padres han emprendido acciones legales contra la actuación del Gobierno balear por lo que consideran una detención ilegal. A pesar de ello, el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma ha denegado un total de 103 solicitudes de 'habeas corpus' presentadas por parte de los jóvenes. La Justicia recientemente le ha dado la razón a los jóvenes y padres molestos con la situación, pues considera que el Gobierno balear no ha acreditado que estas personas se traten de contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el brote detectado, y asegura que no es una medida proporcionada al limitar un derecho fundamental. Sin embargo, la juez sí avala confinar a aquellas personas que hayan dado positivo en una prueba de coronavirus. Con todo, el megabrote ocasionado en Mallorca con motivo de los viajes de fin de curso ya afecta a 1.500 personas en todo el país y un joven de 18 años ha tenido que ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Elche.

