Mujeres latinoamericanas en cargos de poder: mucho por hacer

Mujeres latinoamericanas en cargos de poder: mucho por hacer

Más allá de la reciente histórica asunción en Chile de Irací Hassler como alcaldesa de la comuna de Santiago, persiste el debate sobre la poca representación política de las mujeres en la región. Sobre este tema 'En Órbita' conversó con la politóloga chilena Isabel Castillo.

Pese al reciente caso en Chile de Irací Hassler (Partido Comunista) como primera mujer alcaldesa en la comuna Santiago, o los de Carolina Cosse como intendenta de Montevideo (Uruguay) y Claudia López como alcaldesa de Bogotá (Colombia), la mayor brecha de género en la región se evidencia en los cargos ejecutivos. En las elecciones regionales de mayo en Chile, solo 16% de las candidaturas a gobernación eran ocupadas por mujeres. La politóloga chilena Isabel Castillo dijo a En Órbita que esto se debe a que mecanismos como las cuotas se aplican en general para elecciones legislativas y no en gobernaciones o alcaldías. La brecha se relaciona además con las áreas de trabajo: a nivel mundial la mayoría de mujeres ministras son titulares de carteras relacionadas con asuntos sociales. La entrevistada se refirió a que este es un tema de discusión mundial: "Cuando Joe Biden [en EEUU] nombró su gabinete, lo que destacaron fue que había mujeres en Finanzas o en Interior".La politóloga destacó que se avanzó mucho desde la primera ley de cuotas en la región, aprobada en Argentina en 1991. Pero incluso en México, donde existe la obligatoriedad de que las listas regionales estén encabezadas mitad por mujeres y mitad por hombres, existen "trampas". Por ejemplo, ubicar mujeres en lugares con pocas posibilidades de elección o que la mujer electa renuncie al cargo para que la sustituya un hombre."Es importante avanzar en reformas internas a los partidos, en exigir que sus directivas sean paritarias, que haya mujeres en las tomas de decisión. Los hombres son los que llevan más tiempo, tienen su círculo masculino y eligen a sus amigos. No es necesario atribuir mala intención sino que algunas prácticas excluyen a las mujeres", sostuvo Castillo.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la situación de Uruguay ante la pandemia, tras bajar a la mitad el número de muertes diarias en estas últimas semanas. Y además un diálogo con el asesor de Perú Libre, Aníbal Torres, quien abordó varios temas sobre la situación política local, a la espera de la confirmación de Pedro Castillo como nuevo presidente.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

