Máxima autoridad electoral de Nicaragua desmiente mito de "candidatos" o "precandidatos" detenidos

"En primer lugar, debo señalar que el calendario electoral establece del 28 de julio al 18 de agosto como el período en el cual deben presentarse y registrarse los candidatos y candidatas aspirantes a cualquiera de los cargos de elección popular que van a ser electos el 7 de noviembre próximo. Efectivamente, esto significa que para el CSE todavía no tenemos candidatos, ni siquiera tenemos precandidatos. Pudiesen existir aspirantes como cualquier ciudadano y ciudadana nicaragüense que crea que reúne los requisitos establecidos por la legislación nicaragüense para participar en el proceso electoral. El CSE, por tanto, no da por aceptado de que estén presos candidatos, porque efectivamente nosotros no tenemos candidatos inscritos, ni tenemos precandidatos", subrayó Salinas, al indicar que "la lista oficial de candidatos y candidatas" se publicará "el 18 de agosto" próximo.La magistrada señaló que el CSE, "un órgano colegiado que representa el poder electoral de la República de Nicaragua", viene preparándose "desde hace ya varios meses" para que las elecciones generales de este año "sea un proceso exitoso, un proceso transparente, un proceso justo, un proceso donde la población nicaragüense pueda elegir libremente sus autoridades que son presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, los diputados del Parlamento nacional y los diputados del Parlamento Centroamericano".Salinas apuntó que, considerando factores como la pandemia del COVID-19, se extendió el tiempo –"una oportunidad valiosa"– para que los partidos políticos se inscribieran para participar en las elecciones."Tenemos 17 partidos inscritos participando en el proceso, ya hemos juramentado las autoridades de los Consejos Electorales Departamentales y Municipales. Vamos a un proceso de verificación masiva", afirmó la magistrada, al comunicar que participarán "al menos 25.000 fiscales procedentes de los partidos políticos en las distintas etapas del proceso".Enfatizó además que "los partidos políticos participantes en la contienda" tienen "miembros militantes de sus filas participando en las estructuras que se han conformado de acuerdo a lo que establece la ley electoral".En este contexto, calificó como "irrespetuosas" las declaraciones que se hacen "fuera de Nicaragua" que "están cuestionando un proceso electoral que aún no se ha realizado"."No veo yo qué calidad puede tener ese cuestionamiento si no están conociendo, ni están participando, ni están formando parte de este proceso que nosotros estamos llevando a cabo. Nicaragua es un país libre, soberano e independiente que organiza su proceso electoral de acuerdo a su legislación, y por tanto vamos a ser los nicaragüenses los que vamos a dar la valoración final de nuestro proceso electoral", comentó.Por último, la magistrada volvió a insistir en que el CSE está "impulsando un proceso donde todas las garantías, todas las facilidades están debidamente establecidas en la ley electoral, en la Constitución política de la República de Nicaragua, y por tanto, todos los que quieran participar, van a hacerlo, o lo están haciendo"."Estamos convocando a toda la población nicaragüense a que participe del proceso con entusiasmo, para que elija a sus autoridades, a quienes ellos consideren que deben ser los que rijan los destinos de Nicaragua los próximos cinco años", concluyó.

