Los beneficios de llevar a tu perro a la oficina

Apostamos a que alguna vez en tu vida has pensado en llevar a tu querida mascota al trabajo. En este artículo, te explicamos cómo su presencia en la oficina... 30.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-30T17:59+0000

2021-06-30T17:59+0000

2021-06-30T18:02+0000

estilo de vida

mascotas

perros

animales

salud

Si eres dueño de una mascota, tal vez conoces esa sensación de dejarla en casa a la hora de ir a trabajar. Los ojos llenos de lágrimas y los aullidos detrás de la puerta cerrada… ¡Qué escena más desgarradora! Los expertos coinciden en que muchos perros se sienten ansiosos —y en raras ocasiones, hasta sufren ataques de pánico— cada vez que los dejamos solos en casa.Por suerte, algunas empresas no tienen nada en contra de los canes en sus oficinas. Varios estudios ya demostraron que los empleados que podían ver y acariciar a sus mascotas durante el día laboral mostraban niveles más bajos de estrés y estaban más satisfechos con su trabajo, eran más productivos y creativos. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, demostró que las mascotas subían la moral y reducían el estrés tanto de los dueños como de sus colegas. Si bien se trata de una mejora temporal, pues durante el transcurso de la jornada laboral, el estrés aumentó en los que no eran dueños, en general, "los perros aumentaron la cooperación entre los colegas", afirma el autor principal del estudio, Randolph Barker.Y no hay duda de que para los propios animales, ¡también es una verdadera fiesta en la que pueden conocer a nuevos amigos y hasta encontrar el amor de su vida canina!Pero, ¿qué deberías tener en cuenta antes de llevar a tu mascota a la oficina? Primero, no te olvides de que no a todo el mundo le gustan los perros. Algunos de tus colegas incluso podrían ser alérgicos a las mascotas, así que en primer lugar necesitas avisar a tus jefes y compañeros de trabajo. También te recomendamos vacunar a tu perrito —para evitar el riesgo de contraer enfermedades— y equiparlo con todo lo necesario: llévale agua, comida y su juguete favorito. Finalmente, es muy importante no dejarlo solo para que no haga sus necesidades en plena oficina. Y tú, ¿alguna vez has llevado a tu mascota al trabajo? ¡Comparte tu experiencia con Sputnik!

2021

