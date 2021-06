https://mundo.sputniknews.com/20210630/la-youtuber-mexicana-yosstop-detenida-por-pornografia-infantil-1113675056.html

La 'youtuber' mexicana YosStop, detenida por pornografía infantil | Vídeos

La famosa 'vloguera' mexicana Yoss Hoffman, conocida en las redes como YosStop, podría enfrentarse a hasta 14 años de prisión por guardar la grabación de una... 30.06.2021, Sputnik Mundo

La víctima, llamada Ainara, solo tenía 16 años cuando cuatro jóvenes la violaron con una botella de champán en una fiesta. La terrorífica escena rápidamente se viralizó y comenzó a circular en las redes sociales y portales de porno.Ese mismo mes, Yoss compartió en YouTube —donde tiene casi nueve millones de seguidores— un vídeo titulado Patética generación, en el que calificó a Ainara de una "puta" que "se dejó meter una botella de Moet por la vagina". También aseguró que la joven envía fotos desnuda a sus amigos. La publicación generó la indignación de los usuarios que acusaron a Hoff de culpabilizar a la víctima de una violación. La propia adolescente respondió a las acusaciones a través de un corto vídeo en TikTok, en el que subrayó que no culpa a los jóvenes involucrados en la violación y "su único reclamo es hacia YosStop por haberle dicho puta y por difamarla públicamente". En marzo de 2021, la familia de Ainara denunció a Hoffman y a los cuatro violadores por el delito de pornografía infantil y violación equiparada. Los abogados afirmaron que la filtración de las imágenes y las acusaciones por parte de la vloguera le provocaron severos daños emocionales a la joven.Hoffman, por su parte, expresó en ese entonces que "han querido involucrarla en un delito que jamás cometió, pero confía plenamente en la verdad y el sentido común". Si bien YosStop no participó en el acto sexual, hasta el momento, es la única detenida: los propios agresores supuestamente siguen en libertad. La youtuber ha sido trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. "A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional", informó la Fiscalía de la Ciudad de México en un comunicado.De acuerdo con la legislación mexicana, Hoffman podría enfrentarse a entre siete y 14 años de prisión.

